Не може бути зав'язків із тими, хто виправдовує вбивство: Зеленський провів нараду щодо духовної незалежності України
Не може бути справді духовних зав'язків із державою-терористом і тими, хто виправдовує вбивство, вбивство українців і покриває зло. Кожен день і кожна ніч російського терору це доводять
Про це у вечірньому зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Провів і нараду щодо духовної незалежності України – ми продовжуємо відповідну роботу, і будуть нові наші кроки. Очевидно, що не може бути справді духовних звʼязків із державою-терористом і тими, хто виправдовує вбивство, вбивство українців і покриває зло. Кожен день і кожна ніч російського терору це доводять", - йдеться у зверненні.
Президент наголосив на тому, що Україна дійде до того моменту, коли всі залежності від Росії, якими хтось десь намагається маніпулювати, будуть знищені.
- Також 22 червня Володимир Зеленський на тлі повідомлень розвідки про імовірність теракту РФ на ЗАЕС відзначив, що світ має достатню силу, щоб запобігти будь-яким радіаційним інцидентам і тим більше радіаційній катастрофі – треба тиснути і діяти.
- Окрім цього, сьогодні, після року зволікань, Зеленський врешті підписав закон про заборону імпорту книжок із РФ і Білорусі.
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