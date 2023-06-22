Про це у вечірньому зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Провів і нараду щодо духовної незалежності України – ми продовжуємо відповідну роботу, і будуть нові наші кроки. Очевидно, що не може бути справді духовних звʼязків із державою-терористом і тими, хто виправдовує вбивство, вбивство українців і покриває зло. Кожен день і кожна ніч російського терору це доводять", - йдеться у зверненні.

Президент наголосив на тому, що Україна дійде до того моменту, коли всі залежності від Росії, якими хтось десь намагається маніпулювати, будуть знищені.