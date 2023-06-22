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Не може бути зав'язків із тими, хто виправдовує вбивство: Зеленський провів нараду щодо духовної незалежності України

22 червня, 2023 четвер
23:15
Війна з Росією Володимир Зеленський

Не може бути справді духовних зав'язків із державою-терористом і тими, хто виправдовує вбивство, вбивство українців і покриває зло. Кожен день і кожна ніч російського терору це доводять

Про це у вечірньому зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Провів і нараду щодо духовної незалежності України – ми продовжуємо відповідну роботу, і будуть нові наші кроки. Очевидно, що не може бути справді духовних звʼязків із державою-терористом і тими, хто виправдовує вбивство, вбивство українців і покриває зло. Кожен день і кожна ніч російського терору це доводять", - йдеться у зверненні.

Президент наголосив на тому, що Україна дійде до того моменту, коли всі залежності від Росії, якими хтось десь намагається маніпулювати, будуть знищені.

  • Також 22 червня Володимир Зеленський на тлі повідомлень розвідки про імовірність теракту РФ на ЗАЕС відзначив, що світ має достатню силу, щоб запобігти будь-яким радіаційним інцидентам і тим більше радіаційній катастрофі – треба тиснути і діяти.
  • Окрім цього, сьогодні, після року зволікань, Зеленський врешті підписав закон про заборону імпорту книжок із РФ і Білорусі.
Україна
Володимир Зеленський
санкції проти Росії
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