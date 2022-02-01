"Не можемо дозволити собі діяти як нерішуча чи слабка ланка Східного флангу НАТО": Словаччина виступила за збільшення присутності сил Альянсу в країні

Про це вона сказала під час брифінгу щодо напруженої безпекової ситуації в Україні, повідомляє Pravda.

"Ми не можемо дозволити собі діяти як нерішуча або слабка ланка на східному крилі Альянсу. У такій ситуації ми повинні сприяти єдності та згуртованості в першу чергу і, звичайно, нашій готовності продовжувати робити свій внесок у колективну безпеку", - сказала Чапутова.

Президентка заявила, що посилення Східного флангу НАТО, а також східних кордонів Словаччини силами НАТО, відповідає інтересам країни.

Крім того, Чапутова закликала критично сприймати інформацію та відрізняти факти від пропаганди. За її словами, на питання "чи є Україна або НАТО агресором" є відповідь про те, що саме РФ зібрала біля українського кордону 100 тис. військових, тоді як Альянс має лише 5 тис.

Водночас, на її думку, з Росією є сенс продовжувати діалог.

"Серед російських вимог є ті, які заслуговують уважного розгляду. Таких, як пропозиція заборонити певні системи озброєння в Європі, і тому є сенс продовжувати з ними діалог. Але законні права Росії полягають не в тому, що вона може вирішувати долі інших, незалежно від їхніх інтересів", - наголосила президентка.

Чапутова відхилила вимогу Росії про те, щоб країни відмовлялися від вступу в НАТО або ж країни-члени не приймали техніку та війська без згоди Росії.

"Ми сьогодні діяли б проти самих себе, якби надали будь-якій третій країні, Росії чи комусь іншому, право накласти вето на зобов'язання, на яких стоїть безпека Словацької Республіки", - сказала Чапутова.

