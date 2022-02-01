"Не можемо дозволити собі діяти як нерішуча чи слабка ланка Східного флангу НАТО": Словаччина виступила за збільшення присутності сил Альянсу в країні
Президентка Словаччини Зузана Чапутова виступила за посилення присутності сил НАТО в країні, наголосивши, що Словаччина не хоче збройного конфлікту, однак не може закривати очі на його загрозу
Про це вона сказала під час брифінгу щодо напруженої безпекової ситуації в Україні, повідомляє Pravda.
"Ми не можемо дозволити собі діяти як нерішуча або слабка ланка на східному крилі Альянсу. У такій ситуації ми повинні сприяти єдності та згуртованості в першу чергу і, звичайно, нашій готовності продовжувати робити свій внесок у колективну безпеку", - сказала Чапутова.
Президентка заявила, що посилення Східного флангу НАТО, а також східних кордонів Словаччини силами НАТО, відповідає інтересам країни.
Крім того, Чапутова закликала критично сприймати інформацію та відрізняти факти від пропаганди. За її словами, на питання "чи є Україна або НАТО агресором" є відповідь про те, що саме РФ зібрала біля українського кордону 100 тис. військових, тоді як Альянс має лише 5 тис.
Водночас, на її думку, з Росією є сенс продовжувати діалог.
"Серед російських вимог є ті, які заслуговують уважного розгляду. Таких, як пропозиція заборонити певні системи озброєння в Європі, і тому є сенс продовжувати з ними діалог. Але законні права Росії полягають не в тому, що вона може вирішувати долі інших, незалежно від їхніх інтересів", - наголосила президентка.
Чапутова відхилила вимогу Росії про те, щоб країни відмовлялися від вступу в НАТО або ж країни-члени не приймали техніку та війська без згоди Росії.
"Ми сьогодні діяли б проти самих себе, якби надали будь-якій третій країні, Росії чи комусь іншому, право накласти вето на зобов'язання, на яких стоїть безпека Словацької Республіки", - сказала Чапутова.
- Нагадаємо, Столтенберг назвав основні пункти відповідей НАТО на "гарантії безпеки" РФ, серед яких - готовність у разі потреби збільшити присутність сил на Східному фланзі.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.22
Купівля 28.22Продаж 28.53
-
EUR
Купівля 31.64Продаж 32.1
- Актуальне
- Важливе