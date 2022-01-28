Допомога в обороні України, ціна наступу для РФ та нарощування сил на Східному фланзі: Столтенберг назвав основні пункти відповідей НАТО на "гарантії безпеки" РФ
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг розповів, що основні меседжі, викладені у відповідях Альянсу на "гарантії безпеки" Росії, стосуються допомоги Україні в посиленні оборони, готовності наростити сили на Східному фланзі та тяжких наслідків для РФ у випадку посилення агресії
Про це повідомляє Укрінформ.
"Наше головне завдання - запобігти конфлікту. Тож для нас було важливо донести до Росії, що ми й зробили, чітке послання: якщо вони застосують військову силу проти України, це матиме для них тяжкі наслідки. Союзники по НАТО готові застосувати серйозні політичні, економічні та фінансові санкції", - сказав Столтенберг.
Генсек НАТО зазначив, що другий пункт відповідей на "гарантії безпеки" стосується допомоги Україні в модернізації безпекових та оборонних інституцій. За його словами, українські війська зараз набагато краще натреновані, оснащені та підготовлені, ніж у 2014 році. І зараз Україна достатньо сильна, щоб також пред'явити ціну Росії, якщо та вирішить здійснити вторгнення.
Третім пунктом відповідей НАТО є заява про готовність наростити сили на Східному фланзі.
"Ми готові наростити присутність у східній частині Альянсу, щоб запобігти будь-яким прорахункам та непорозумінням щодо здатності НАТО захистити та оборонити всіх союзників", - сказав Столтенберг.
Генсек додав, що союзники НАТО готові захищати країн-членів Альянсу у разі необхідності, проте Україна не є його членом, тому щодо питання її захисту існують розбіжності. Проте НАТО допомагає Україні нелетальним обладнанням, але деякі союзники, як США, дають оборонне озброєння та проводять навчання.
Столтенберг наголосив, що Росія не демонструє зараз намірів деескалації, і навпаки, нарощує сили біля українських кордонів. Проте він зауважив, що готовність РФ зустрічатися з НАТО є позитивним знаком.
- Нагадаємо, 26 січня НАТО та США надіслали Росії відповіді на гарантії безпеки. Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що оприлюднювати відповіді не планують. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія повинна відмовитися від агресивних дій та вивести війська з України.
- Заступниця держсекретаря Сполучених Штатів Америки Вікторія Нуланд заявила, що у США є сподівання, що Росія повернеться за стіл переговорів, коли вивчить відповіді на "гарантії безпеки".
- У п'ятницю, 28 січня, президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо буде повномасштабна війна, вона буде і на кордонах деяких країн НАТО. Також він сказав, що санкції проти Російської Федерації повинні вводитися вже зараз, а не "після".
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