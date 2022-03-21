Не можна вести переговори з Росією, поки окупанти стоять на нашій землі, - Огризко

Таку думку він висловив в ефірі програми “Вердикт з Сергієм Руденком” на Еспресо.TV



“Я не вірю в перспективу переговорів України та Росії. І головною причиною цього є те, що РФ розпочала цю війну не для того, щоб зупинити її на невигідних для себе умовах. Українська дипломатія матиме вагомі аргументи тільки тоді, коли наші героїчні ЗСУ покажуть росіянам, що їм не місце на нашій землі. І коли щодня рівно 1000 росіян будуть повертатись до Москви в цинкових трунах, можна буде говорити про якість переговори.” - пояснив Огризко



Дипломат зауважив, що поки росіяни тримають певні тимчасово окуповані території та стоять під Києвом переговори вести не можна

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“Поки окупанти знаходяться на нашій землі і стоять під Києвом, то вести переговори з ними не можна, бо це тільки спонукає їх висувати нам нові вимоги.Таким чином вони будуть намагатись змусити нас піти на капітуляцію.”, - додав Огризко



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