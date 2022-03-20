Провал переговорів з Путіним означатиме Третю світову війну, - Зеленський

Про це він заявив у інтерв'ю CNN.



"Я готовий до переговорів з ним. Я був готовий протягом останніх двох років. І я думаю, що без переговорів ми не можемо завершити цю війну", - сказав президент.



На його думку, Україна має використовувати всі можливості для переговорів.



"Я думаю, що ми повинні використовувати будь-який формат, будь-який шанс, щоб мати можливість вести переговори, можливість розмовляти з Путіним. Але якщо ці спроби не вдадуться, це означатиме, Третю світову війну", - вважає Зеленський.



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