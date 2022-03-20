Провал переговорів з Путіним означатиме Третю світову війну, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський вкотре заявив про готовність до переговорів з російським лідером Володимиром Путіним
Про це він заявив у інтерв'ю CNN.
"Я готовий до переговорів з ним. Я був готовий протягом останніх двох років. І я думаю, що без переговорів ми не можемо завершити цю війну", - сказав президент.
На його думку, Україна має використовувати всі можливості для переговорів.
"Я думаю, що ми повинні використовувати будь-який формат, будь-який шанс, щоб мати можливість вести переговори, можливість розмовляти з Путіним. Але якщо ці спроби не вдадуться, це означатиме, Третю світову війну", - вважає Зеленський.
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