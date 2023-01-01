Не називати війну війною - це так по-російськи
Маніакальне небажання називати речі своїми іменами притаманне Московії ще з часів Олександра І
Пам'ятаєте, як Путін обіцяв, що росіяни у війні потраплять до раю, а їхні вороги просто здохнуть? А як вам такий пасаж:
"Мы умираем как сыны Отечества, за собственную свою честь и свободу; а они, как рабы, в угодность единой ненасытной и корыстолюбивой воле; их жизнь хуже нашей смерти"
Це цар Олександр I у 1813 році казав про французів.
У царському маніфесті Олександра II 1877 року про оголошення війни Османській імперії теж жодного разу не вживалося слово "війна"! Наказ велів лише "вступить в пределы Турции"
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А російське маніакальне небажання вживати слово "війна" стосовно вторгнення в Україну?
Так от, у царському маніфесті Олександра II 1877 року про оголошення війни Османській імперії теж жодного разу не вживалося слово "війна"! Наказ велів лише "вступить в пределы Турции".
Як після цього стверджувати, що історія не рухається по колу?)
Про автора: Сергій Громенко, журналіст, експерт з безпекових питань
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