Пам'ятаєте, як Путін обіцяв, що росіяни у війні потраплять до раю, а їхні вороги просто здохнуть? А як вам такий пасаж:

"Мы умираем как сыны Отечества, за собственную свою честь и свободу; а они, как рабы, в угодность единой ненасытной и корыстолюбивой воле; их жизнь хуже нашей смерти"

Це цар Олександр I у 1813 році казав про французів.

У царському маніфесті Олександра II 1877 року про оголошення війни Османській імперії теж жодного разу не вживалося слово "війна"! Наказ велів лише "вступить в пределы Турции"

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А російське маніакальне небажання вживати слово "війна" стосовно вторгнення в Україну?

Так от, у царському маніфесті Олександра II 1877 року про оголошення війни Османській імперії теж жодного разу не вживалося слово "війна"! Наказ велів лише "вступить в пределы Турции".

Як після цього стверджувати, що історія не рухається по колу?)

Джерело

Про автора: Сергій Громенко, журналіст, експерт з безпекових питань

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