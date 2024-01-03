"Не пенсія": Луческу розсекретив, чому насправді пішов з "Динамо"

Про це повідомляє BSO Sport.

За словами Луческу, його дружина боялася жити в Києві.

"Це правда, що я не пішов на пенсію. Покинув "Динамо", тому що моя дружина Неллі боялася переїжджати до Києва. Я не хотів знати, що вона вдома одна і турбується за мене. У мене безмежна пристрасть (прим. - до футболу), але це залежить від здоров’я", - заявив Мірча Луческу.

Відставка Мірчі Луческу

У п'ятницю, 3 листопада, донецький "Шахтар" переміг київське "Динамо" в Українській Прем'єр-лізі. Після матчу Мірча Луческу повідомив, що йде у відставку.

Луческу очолював "Динамо" з 2020 року. У минулому сезоні кияни посіли в прем'єр-лізі четверте місце. Контракт румунського тренера був розрахований до літа 2024 року.

Разом з "Динамо" Мірча Луческу виграв УПЛ в сезоні 2020/21, Кубок України 2020/21 та Суперкубок України у 2021 році.

З 2004-го до 2016 року Луческу очолював "Шахтар". З "гірниками" виграв 8 чемпіонських титулів УПЛ та Кубок УЄФА-2009.