Не працюють перепустки: співробітники Facebook не можуть потрапити до офісу, щоб оцінити масштаб збою, - NYT

Про це повідомила редактор The New York Times Шира Френкель у Twitter.



"Телефонував працівник Facebook, який сказав, що працівники не можуть увійти в будівлю, щоб почати оцінювати ступінь збою, оскільки їхні електронні перепустки не відкривали двері", - написала вона.



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Її колега по виданню журналіст Райян Мак написав, що вся компанія не може працювати.

"Не працюють не тільки сервіси і застосунки Facebook, але і внутрішні інструменти та комунікаційні платформи. Ніхто не може виконувати свою роботу", - написав журналіст на сторінці у Twitter.

Facebook зараз не може працювати над ліквідацією збою.

Was just on phone with someone who works for FB who described employees unable to enter buildings this morning to begin to evaluate extent of outage because their badges weren’t working to access doors. — Sheera Frenkel (@sheeraf) October 4, 2021