Не працюють перепустки: співробітники Facebook не можуть потрапити до офісу, щоб оцінити масштаб збою, - NYT
Роботи компанії Facebook на даний момент заблокована
Про це повідомила редактор The New York Times Шира Френкель у Twitter.
"Телефонував працівник Facebook, який сказав, що працівники не можуть увійти в будівлю, щоб почати оцінювати ступінь збою, оскільки їхні електронні перепустки не відкривали двері", - написала вона.
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Її колега по виданню журналіст Райян Мак написав, що вся компанія не може працювати.
"Не працюють не тільки сервіси і застосунки Facebook, але і внутрішні інструменти та комунікаційні платформи. Ніхто не може виконувати свою роботу", - написав журналіст на сторінці у Twitter.
Facebook зараз не може працювати над ліквідацією збою.
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