Не про війну. Артем Чех у перервах між боями дописав новий роман

Про це у неділю, 26 листопада 2023 року, повідомила його дружина, кінорежисерка та сценаристка Ірина Цілик.

"Я дочитала щойно рукопис нового роману Артема Чеха і хочу зафіксувати публічно: Чех - мій улюблений письменник тепер. Ну, принаймні, улюблений сучасний український письменник. І ні, це не само собою. Я завжди була доволі критичною, і мій олівець для першого прочитання творів мого чоловіка, кращого друга і партнера дуже червоний. Але цього разу я все думала - як він це зробив?! Я вражена і страшенно задоволена. Як читачка, як людина з режисерським поглядом на світ і як одна сатана", - зазначила вона.

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"Не можу поки ділитися з вами деталями. Думаю, що книжка до українського читача дійде наступного року. І так, цілком може бути, що я не об'єктивна. Але я щиро хочу привітати Чеха із завершенням грандіозного кропіткого процесу і побажати його роману яскравої долі", - додала режисерка.

У подкасті "Про текст" зі Світланою Стретович Артем Чех зазначав, що його новий роман буде пов'язаний з подіями в Америці.

Довідка

Артем Чех, що народився у Черкасах, навчався у Києві, працював у Чернігові, а потім знову повернувся до Києва, вже не перший рік воює з російськими окупантами.

2015-2016 роки - приймав участь в АТО.

Знову узяв зброю до рук з початоком повномасштабного вторгнення.