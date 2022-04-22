"Не що інше, як похвала": спікер Держдепу США відреагував на запровадження проти нього санкцій з боку РФ

Про це повідомляє CNN.



"Я маю сказати, що це не що інше, як похвала, викликати гнів уряду, який бреше своєму народу, жорстоко поводиться з сусідами та прагне створити світ, у якому переслідують свободу й незалежність", - наголосив Нед Прайс.



За його словами, це "велика честь - розділити цю ворожість з іншими правдолюбцями" - прессекретарем Пентагону Джоном Кірбі, спікеркою Білого дому Джен Псакі, які поділилися "різкою, кривавою правдою про дії РФ в Україні".

Нагадаємо, РФ запровадила санкції проти 29 громадян США та 61 громадянина Канади.

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