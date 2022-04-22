"Не що інше, як похвала": спікер Держдепу США відреагував на запровадження проти нього санкцій з боку РФ
Спікер Держдепартаменту США Нед Прайс назвав похвалою та честю введення проти нього російських санкцій
Про це повідомляє CNN.
"Я маю сказати, що це не що інше, як похвала, викликати гнів уряду, який бреше своєму народу, жорстоко поводиться з сусідами та прагне створити світ, у якому переслідують свободу й незалежність", - наголосив Нед Прайс.
За його словами, це "велика честь - розділити цю ворожість з іншими правдолюбцями" - прессекретарем Пентагону Джоном Кірбі, спікеркою Білого дому Джен Псакі, які поділилися "різкою, кривавою правдою про дії РФ в Україні".
- Нагадаємо, РФ запровадила санкції проти 29 громадян США та 61 громадянина Канади.
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