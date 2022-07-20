Не слід очікувати, що в Росії закінчаться ракети, - ізраїльський військовий Верцнер
Майор армії оборони Ізраїлю Віктор Верцнер переконаний, що ракетні обстріли цивільної інфраструктури України будуть продовжуватись, однак запас високоточних ракет в Росії вичерпується
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".
"Зараз помітно відчувається зменшення використання Росією нових сучасних ракет. Це відбувається через те, що такі ракети в Росії банально закінчуються. З іншого боку вони почали використовувати старі зразки ракет. Це радянські ракети, які є дуже неточними. Також росіяни почали використовувати перероблені ракети протиповітряного комплексу С-300", - розповів Верцнер.
Верцнер наголосив, що у військовій історії не було жодного випадку використання протиповітряних ракет по наземних цілях.
"Я не чув жодного випадку у військовій історії, щоб ракети систем ППО використовувались по наземних цілях. Це перший приклад використання таких ракет. Я вважаю, що не потрібно очікувати, що в росіян закінчаться ракети. Ракет в них вистачить ще надовго. Однак з високоточними ракетами в росіян будуть проблеми", - додав він.
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Вранці 14 липня окупанти вдарили ракетами по цивільних об'єктах у Вінниці. Станом на 20:00 було відомо про 23 загиблих унаслідок ракетного удару, з яких троє - діти.
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