Не слід очікувати, що в Росії закінчаться ракети, - ізраїльський військовий Верцнер

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"Зараз помітно відчувається зменшення використання Росією нових сучасних ракет. Це відбувається через те, що такі ракети в Росії банально закінчуються. З іншого боку вони почали використовувати старі зразки ракет. Це радянські ракети, які є дуже неточними. Також росіяни почали використовувати перероблені ракети протиповітряного комплексу С-300", - розповів Верцнер.

Верцнер наголосив, що у військовій історії не було жодного випадку використання протиповітряних ракет по наземних цілях.

"Я не чув жодного випадку у військовій історії, щоб ракети систем ППО використовувались по наземних цілях. Це перший приклад використання таких ракет. Я вважаю, що не потрібно очікувати, що в росіян закінчаться ракети. Ракет в них вистачить ще надовго. Однак з високоточними ракетами в росіян будуть проблеми", - додав він.