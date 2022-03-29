"НЕ спонсоруйте вбивство": Мінцифри запустило кампанію з бойкоту російських та білоруських товарів
Міністерство цифрової трансформації України ініціювало міжнародну інформаційну кампанію з бойкоту товарів, які створюють на території Росії та Білорусі
Про це повідомляє пресслужба Міністерства у Telegram.
"Бізнес, що продовжує співпрацю з Росією та Білоруссю, автоматично стає спонсором вбивства мирного населення та війни в Україні. Ми щодня боремося, щоб міжнародні компанії припиняли співпрацю з ворогом", - йдеться у повідомленні.
Окрім бойкоту російських та білоруських товарів, радять доносити цю інформацію іноземному бізнесу. За даними Мінцифри ці дії мають сприяти швидкому та масштабному падінню економіки країн-агресорів.
"Компанії, які мовчки продовжують співпрацювати з убивцею, втрачають інвестиції, клієнтів та отримують хейт від суспільства у соцмережах, мітинги під своїми офісами, листи на свою адресу, критику від лідерів думок, негативні статті в онлайн-медіа тощо. Підтримуєте вбивцю — вбиваєте себе", додають у Мінцифри.
Як українському бізнесу долучитись до ініціативи?
- Можна надіслати логотип вашої компанії/організації у будь-якому з цих форматів: PNG, ai, svg за електронною адресою [email protected]. Його розмістять на сторінці ініціативи в знак підтримки кампанії DO NOT sponsor murder.
- Також можна поставити один із варіантів рухомих рядків на сайт компанії:"We joined the boycott of russian and belarusian products. Glory to Ukraine!"; "Support Ukrainians. Boycott russian and belarusian products".
- Використовуйте інші розроблені візуальні матеріали кампанії в соціальних мережах вашої компанії/організації (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn).
- Відмовитись від співпраці з російськими та білоруськими контрагентами.
- Прибрати російські та білоруські товари з полиць магазинів
- Замінити російських та білоруських партнерів на партнерів країн, що виступають проти війни в Україні, або ж на українських. Подати заявку на пошук партнерів в Україні можна тут - Buy Ukrainian products and services.
- Не купувати російські та білоруські товари.
- У соціальних мережах коментувати та розповсюджувати дописи з відмітками акаунтів корпорацій, які продовжують співпрацю з Росією та Білоруссю. (Можна використовувати хештеги: #DONOTsponsormurder #StandWithUkraine #IbuyUkranian)
- Виходити на мітинги проти компаній, що співпрацюють із Росією та Білоруссю.
- Нагадаємо, Кулеба закликав бойкотувати мережу супермаркетів "Ашан", яка "спонсорує російські звірства в Україні".
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