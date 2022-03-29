English Львів Головна
ua ru
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Війна з Росією: біженці
Головна війна з Росією "НЕ спонсоруйте вбивство": Мінцифри запустило кампанію з бойкоту російських та білоруських товарів

"НЕ спонсоруйте вбивство": Мінцифри запустило кампанію з бойкоту російських та білоруських товарів

29 березня, 2022 вiвторок
14:04
війна з Росією

Міністерство цифрової трансформації України ініціювало міжнародну інформаційну кампанію з бойкоту товарів, які створюють на території Росії та Білорусі

Про це повідомляє пресслужба Міністерства у Telegram.

"Бізнес, що продовжує співпрацю з Росією та Білоруссю, автоматично стає спонсором вбивства мирного населення та війни в Україні. Ми щодня боремося, щоб міжнародні компанії припиняли співпрацю з ворогом", - йдеться у повідомленні.

Окрім бойкоту російських та білоруських товарів, радять доносити цю інформацію іноземному бізнесу. За даними Мінцифри ці дії мають сприяти швидкому та масштабному падінню економіки країн-агресорів.

"Компанії, які мовчки продовжують співпрацювати з убивцею, втрачають інвестиції, клієнтів та отримують хейт від суспільства у соцмережах, мітинги під своїми офісами, листи на свою адресу, критику від лідерів думок, негативні статті в онлайн-медіа тощо. Підтримуєте вбивцю — вбиваєте себе", додають у Мінцифри. 

Як українському бізнесу долучитись до ініціативи?

  • Можна надіслати логотип вашої компанії/організації у будь-якому з цих форматів: PNG, ai, svg за електронною адресою [email protected]. Його розмістять на сторінці ініціативи в знак підтримки кампанії DO NOT sponsor murder. 
  • Також можна поставити один із варіантів рухомих рядків на сайт компанії:"We joined the boycott of russian and belarusian products. Glory to Ukraine!"; "Support Ukrainians. Boycott russian and belarusian products".
  • Використовуйте інші розроблені візуальні матеріали кампанії в соціальних мережах вашої компанії/організації (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn).
Як іноземному бізнесу долучитись до кампанії?
  • Відмовитись від співпраці з російськими та білоруськими контрагентами.
  • Прибрати російські та білоруські товари з полиць магазинів
  • Замінити російських та білоруських партнерів на партнерів країн, що виступають проти війни в Україні, або ж на українських. Подати заявку на пошук партнерів в Україні можна тут - Buy Ukrainian products and services.
Як іноземним громадянам долучитись до кампанії?
  • Не купувати російські та білоруські товари.
  • У соціальних мережах коментувати та розповсюджувати дописи з відмітками акаунтів корпорацій, які продовжують співпрацю з Росією та Білоруссю. (Можна використовувати хештеги: #DONOTsponsormurder #StandWithUkraine #IbuyUkranian)
  • Виходити на мітинги проти компаній, що співпрацюють із Росією та Білоруссю.
 
 
  • Нагадаємо, Кулеба закликав бойкотувати мережу супермаркетів "Ашан", яка "спонсорує російські звірства в Україні".

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 
Новини
бойкот Росії
Мінцифри
Читайте також:
Путін Байден
27 березня, 2022 неділя
Ракети летіли не по Львову, а у напрямку Байдена, - Повітряні сили ЗСУ
ЗСУ
28 березня, 2022 понедiлок
На Сході українські військові знищили командира та начштабу мотострілецького полку окупантів
переговори України з Росією
28 березня, 2022 понедiлок
Росія готова відмовитись від більшості ультиматумів у переговорах з Україною, окрім вступу в НАТО, - Financial Times
Київ
+17°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 29.24
    Купівля 29.24
    Продаж 29.94
  • EUR
    Купівля 32.11
    Продаж 33.1
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, вiвторок
29 березня
14:02
Збитки України від війни з РФ складають понад $1 трлн, - Шмигаль
13:50
Порошенко
Порошенко емоційно звернувся до росіян, які виїхали в Грузію: не мовчіть, вам не вдасться просто "пересидіти" цю війну
13:42
"Росіяни майже проігнорували юриспруденцію": Малюська назвав основні цілі України у "юридичній війні" проти РФ
13:41
Кабмін
Кабмін скоротив видатки бюджету більш як на 100 млрд грн, але обіцяє продовжувати фінансувати армію і зарплати бюджетників повністю
13:33
Сергій Шойгу
Шойгу заявив, що РФ "суттєво знизила потенціал ЗСУ" та зосередиться на "звільненні" Донбасу
13:26
перемовини України з РФ
У Стамбулі відбуваються перемовини України з РФ
13:06
Лондонські таксисти об'єднались, щоб допомогти українським біженцям
13:02
Оновлено
Віталій Кім
"Му*аки рідкісні - дочекалися, поки люди вийдуть на роботу, вдарили": Віталій Кім повідомив про обстріл росіянами будівлі в Миколаєві
12:57
Михайло Подоляк
Гарантії безпеки для України, припинення вогню, гуманітарні питання і поводження з полоненими: Подоляк розповів про перебіг перемовин із РФ
12:47
втрати ворога
У боях під Харковом 200-та окрема мотострілецька бригада окупантів втратила дві батальйонно-тактичні групи і командира бригади, - Генштаб
12:43
Олександр Усик
Усик дізнався дату та місце другого поєдинку проти Джошуа
12:35
окупанти
Окупанти віддають накази зрівнювати з землею мирні населені пункти, - СБУ
12:32
МАГАТЕ
В Україну прибув гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі для перемовин щодо ядерної безпеки
12:28
Біженці на вокзалі у Львові
ЄС розробив план допомоги українським біженцям
12:25
Володимир Кличко
Забирайся негайно з української землі!, - Володимир Кличко звернувся до Путіна
12:08
окупанти
Закидають переховування українських військових: на Запоріжжі окупанти викрали журналістку
12:08
ракетний удар по нафтобазі
Екоцид та порушення звичаїв війни, - прокуратура Рівненщини про ракетний удар по нафтобазі
11:53
Євген Обєдінський
У Маріуполі загинув майстер спорту з водного поло Євген Обєдінський, - міськрада
11:52
Z свастика
Кулеба закликав світ прирівняти рашистський символ "Z" до свастики
11:32
Ердоган переговори
Прогрес на переговорах у Стамбулі дасть змогу влаштувати зустріч Зеленського та Путіна, - Ердоган
11:27
вибух
Окупанти завдали кількох ракетних ударів по Дніпропетровщині, - голова ОДА
11:24
ЗСУ
Голова ОВА Синєгубов про ситуацію на Харківщині: ЗСУ тримають позиції, критичною точкою залишається Ізюм
11:02
біатлон росія
Росію та Білорусь викинули з Міжнародного союзу біатлоністів
10:44
Марта Костюк
Щоб не стати "соотєчєствєнніками": Тенісистка Костюк закликала всіх переходити на українську мову
10:23
аеродроми окупованого Криму
З Криму на Миколаїв вилетіла ворожа авіація - голова ОВА
10:18
ФІФА
Росію 31 березня позбавлять членства у ФІФА, - ЗМІ
10:13
Гуманітарні коридори евакуація
Гуманітарні коридори 29 березня: людей евакуюватимуть з Маріуполя, Мелітополя і Енергодара, - Верещук
09:59
втрати ворога
Генштаб ЗСУ: РФ з 24 лютого втратила близько 17 200 військових, 1710 бронемашин, 597 танків, 127 літаків і 129 гелікоптерів
09:48
Дмитро Кулеба
Кулеба про нібито погрози Путіна через записку від Зеленського: "Він може будувати якісь плани, але у нас є свої - перемога і звільнення територій"
09:28
діти війна
В Україні щонайменше 144 дитини загинули, більше 220 поранено з початку масштабної агресії РФ, - Офіс генпрокурора
09:10
Ексклюзив
ірпінь
В Ірпені проводяться зачистки: багато розтяжок, є підозра про мінування тіл загиблих містян російськими окупантами, - мер міста
09:10
храм у селі Самакова
За час масштабної агресії росіяни знищили понад 60 храмів у 8 областях, - Генштаб ЗСУ
08:41
окупанти
Окупанти обстріляли ракетами об'єкт поблизу Нікополя на Дніпропетровщині, – голова РВА
08:28
гривні
Військові облігації купили 3 тис. громадян і представників бізнесу, - НБУ
08:22
ЗСУ знищили
Знищили 12 російських танків і 10 БМП: на Луганщині ЗСУ минулої доби відбили 7 атак ворога
08:06
Ексклюзив
Люди готові жити в зруйнованому Тростянці, аби відбудовувати його після деокупації, — мер міста
07:59
Японія
Японія запроваджує заборону на експорт в Росію люксових авто і ювелірних виробів, – ЗМІ
07:41
зброя нато
​​​​​​​​Німеччина, Франція і ще 5 країн застерігають своїх громадян від добровільної участі у війні в Україні
07:32
Біженці на вокзалі у Львові
Єврокомісар закликала мотивувати українських біженців у Польщі переїздити в інші країни ЄС
06:55
літаки США
США відправили до Німеччини шість спеціальних літаків для посилення східного флангу НАТО
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV