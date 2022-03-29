"НЕ спонсоруйте вбивство": Мінцифри запустило кампанію з бойкоту російських та білоруських товарів

Про це повідомляє пресслужба Міністерства у Telegram.



"Бізнес, що продовжує співпрацю з Росією та Білоруссю, автоматично стає спонсором вбивства мирного населення та війни в Україні. Ми щодня боремося, щоб міжнародні компанії припиняли співпрацю з ворогом", - йдеться у повідомленні.



Окрім бойкоту російських та білоруських товарів, радять доносити цю інформацію іноземному бізнесу. За даними Мінцифри ці дії мають сприяти швидкому та масштабному падінню економіки країн-агресорів.



"Компанії, які мовчки продовжують співпрацювати з убивцею, втрачають інвестиції, клієнтів та отримують хейт від суспільства у соцмережах, мітинги під своїми офісами, листи на свою адресу, критику від лідерів думок, негативні статті в онлайн-медіа тощо. Підтримуєте вбивцю — вбиваєте себе", додають у Мінцифри.



Як українському бізнесу долучитись до ініціативи?

Можна надіслати логотип вашої компанії/організації у будь-якому з цих форматів: PNG, ai, svg за електронною адресою [email protected] . Його розмістять на сторінці ініціативи в знак підтримки кампанії DO NOT sponsor murder.

. Його розмістять на сторінці ініціативи в знак підтримки кампанії DO NOT sponsor murder. Також можна поставити один із варіантів рухомих рядків на сайт компанії:"We joined the boycott of russian and belarusian products. Glory to Ukraine!"; "Support Ukrainians. Boycott russian and belarusian products".

Використовуйте інші розроблені візуальні матеріали кампанії в соціальних мережах вашої компанії/організації (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn).

Відмовитись від співпраці з російськими та білоруськими контрагентами.

Прибрати російські та білоруські товари з полиць магазинів

Замінити російських та білоруських партнерів на партнерів країн, що виступають проти війни в Україні, або ж на українських. Подати заявку на пошук партнерів в Україні можна тут - Buy Ukrainian products and services.

Не купувати російські та білоруські товари.

У соціальних мережах коментувати та розповсюджувати дописи з відмітками акаунтів корпорацій, які продовжують співпрацю з Росією та Білоруссю. (Можна використовувати хештеги: #DONOTsponsormurder #StandWithUkraine #IbuyUkranian)

Виходити на мітинги проти компаній, що співпрацюють із Росією та Білоруссю.