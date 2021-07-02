"Не сумісні з боєздатністю солдатів": віцепрем'єр та дві міністерки виступили із заявою щодо маршу військовослужбовиць у взутті з підборами

Про це йдеться у спільній заяві, яку оприлюднили на Facebook.

"Мета будь-якого військового параду - демонстрація військової спроможності армії. Тут не повинно бути місця стереотипам і сексизму, яким, безумовно, буде милування жінками-військовими на підборах. Взуття на підборах несумісне з боєздатністю солдатів, а "пруський" крок на параді в такому взутті - це навмисне заподіяння шкоди здоров'ю солдаток. Оскільки сьогодні в Збройних силах України проходять службу 57 тис. жінок - це неприпустимо", - написали урядовиці.

У заяві наголошується, що невисокі підбори використовуються в окремих країнах-членах НАТО як складова парадної форми жінок-військовослужбовців, але таке взуття не використовується для маршів.

"Одяг і взуття військовослужбовців мають відповідати вимогам, які забезпечують зручність та комфорт кожної людини як в мирних умовах, так, особливо, в умовах навчань, тренувань і, тим більше, в умовах ведення бойових дій", - наголошують жінки-міністри.

У зв'язку з цим Стефанішина, Лазебна й Лапутіна звернулися до міністра оборони з вимогою замінити взуття на підборах на комфортне взуття для участі в параді до Дня Незалежності жінкам-курсантам і військовослужбовцям.



Також у заяві міститься заклик до керівників урочистих заходів сформувати змішані "коробки" військових, в які входять і жінки, і чоловіки.

Раніше Міноборони показало фото тренувань жіночої "коробки" для параду до Дня Незалежності, на якому жінки марширують у черевиках на підборах.

У Міністерстві оборони України заявили, що туфлі на підборах як елемент одягу для військовослужбовиць передбачені парадною формою, яку затвердили у 2017 році