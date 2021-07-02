У Міноборони відреагували на скандал з підборами та назвали ціну туфель
У Міністерстві оборони України заявили, що туфлі на підборах як елемент одягу для військовослужбовиць передбачені парадною формою, яку затвердили у 2017 році
Про це повідомила пресслужба відомства у Facebook.
Там зазначили, що до форми одягу військових є певні вимоги, затверджені наказом Міноборони від 20 листопада 2017 року і там у парадному варіанті є підбори.
У Міноборони також прокоментували інформацію, що туфлі закупили за 6 500 грн за пару.
Там переконують, що закупили у "Домі взуття "Б. Ніколас"" 5 тис.пар туфель у 2020 році на аукціоні. Одна пара обійшлася у 649,80 грн з ПДВ.
- Раніше Міноборони показало фото тренувань жіночої "коробки" для параду до Дня Незалежності, на якому жінки марширують у черевиках на підборах.
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