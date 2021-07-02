У Міноборони відреагували на скандал з підборами та назвали ціну туфель

Про це повідомила пресслужба відомства у Facebook.



Там зазначили, що до форми одягу військових є певні вимоги, затверджені наказом Міноборони від 20 листопада 2017 року і там у парадному варіанті є підбори.

У Міноборони також прокоментували інформацію, що туфлі закупили за 6 500 грн за пару.

Там переконують, що закупили у "Домі взуття "Б. Ніколас"" 5 тис.пар туфель у 2020 році на аукціоні. Одна пара обійшлася у 649,80 грн з ПДВ.