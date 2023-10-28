Не треба непокоїтися про українців, у них своя квота по зброї, яка нікуди не дінеться: ізраїльський політолог про військову допомогу США Україні та Ізраїлю

Про ці він розповів в етері Еспресо.

"Авіаносні групи США у Середземному морі - це чинник стримування Ірану, а також чинник стримування й Ізраїлю, між іншим. Це означає, що, коли ви нам не даєте вирішити проблему самим, то ставайте поряд з нами. Усі попередні роки відповідь США була униклива. А сьогодні відповідь така: дивіться, ось дві авіаносні групи, ось наш есмінець збиває ракети, які хусити випустили за наказом з Ірану у ваш бік. Чи їх було скеровано на військові бази США в Іраку чи на південь Ізраїлю, за великим рахунком не важливо. Поза тим, есмінець американського флоту збив їх на підльоті. До речі, ще один безпілотник збила ППО Саудівської Аравії", - розказав ізраїльський політолог.

На його думку, є певний чинник і США кажуть: вирішуйте свої проблеми, ми поряд, це поки що локальний конфлікт і залишмо його таким, не потрібно нам поки що Третьої світової у повному обсязі. Бо Китай одразу розпочне реалізовувати свої інтереси в Південно-Східній Азії, китайські кораблі вже прийшли до Перської затоки.

"І загалом США вважають, що поки потрібно розподілити обов’язки. А це полягає у тому, що США нададуть стільки зброї, скільки потрібно, насамперед боєприпасів. І не треба непокоїтися про українців, у них своя квота, вона ніде не дінеться. Зараз програма переозброєння армії США і все, що є на озброєнні, отримають союзники у Східній Європі. Тож займайтеся виконанням тих завдань, які становлять наші спільні інтереси", - прокоментував Зеєв Ханін.

За його словами, є чутки, що солдатам американської армії скасували відпустки, тому що є вірогідність того, що їм доведеться перебазуватися на Близький Схід.

"Зрозуміло, що за Ізраїль американці не воюватимуть, вони ніколи не воювали на території Ізраїлю, і нам цього не потрібно. Але є ось така, вельми поважна підтримка та вимоги, які цілком можна врахувати, бо вони відповідають союзницьким відносинам, аби скоригувати своє стратегічне бачення. Я вважаю, це є той максимум і найкраще, що всі ми, я маю на увазі вас також, могли б отримати у цій ситуації", - резюмував Ханін.

22 жовтня The New York Times написав про заяву Пентагона про те, що десятки тисяч 155-міліметрових артилерійських снарядів, обіцяних Україні, надішлють Ізраїлю.

24 жовтня у США прокоментували повідомлення про передачу Ізраїлю 155-мм снарядів, обіцяних Україні

27 жовтня новий спікер палати представників США заявив, що фінансування України та Ізраїлю має вирішуватись окремо











