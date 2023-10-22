США надішлють Ізраїлю тисячі 155-міліметрових артилерійських снарядів, які обіцялися Україні, - NYT
У міністерстві оборони США заявили, що десятки тисяч 155-міліметрових артилерійських снарядів, обіцяних Україні, надішлють Ізраїлю
Про це пише The New York Times.
"Пообіцявши надіслати більше зброї як Україні, так і Ізраїлю, президент Байден у четвер намагався чітко дати зрозуміти, що Сполучені Штати не віддають перевагу одній війні над іншою. Але за декілька годин до цього чиновник Міністерства оборони США заявив, що десятки тисяч 155-міліметрових артилерійських снарядів, обіцяних Україні, будуть перенаправлені до Ізраїлю", - йдеться у заяві.
На думку офіційних осіб та експертів США, снаряди це та зброя, яка потрібна в обох війнах, що може призвести до того, що США не зможуть задовольняти попит. Видання наголошує, що це буде особливо актуально, якщо очікуваний наземний наступ Ізраїлю в Газі у відповідь на атаки ХАМАС триватиме місяцями.
Зазначається, що деякі з цих поставок можуть включати ті самі типи артилерії та бомб, що необхідні Україні в контрнаступі. Попри це видання нагадує, що за словами чиновників національної безпеки США, Україна та Ізраїль здебільшого ведуть різні види війн і мають різні можливості та потреби,
"Те, що ми збираємося дати Ізраїлю, і те, що ми дамо Україні, буде дуже мало збігатися", – сказав минулого тижня Майкл Дж. Морелл, колишній заступник директора Центрального розвідувального управління.
Однак, оскільки глобальні запаси 155-міліметрових снарядів та інших систем озброєння вже зменшилися, а виробники намагаються встигати за попитом, "будуть компроміси" в постачанні для обох воєн, вважає Марк Ф. Кансіан, колишній стратег Білого дому.
Інший представник Міністерства оборони сказав, що Ізраїль та Україна можуть отримати різні варіанти боєприпасів, щоб уникнути дублювання.
- У п'ятницю Білий дім оголосив, що надішле до Конгресу запит на надзвичайне фінансування у розмірі близько 100 мільярдів доларів. Приблизно 61 мільярд доларів з цього запиту припадає на допомогу Україні, в той час, як 14 мільярдів доларів виділено на оборону Ізраїлю. Майже 14 мільярдів доларів підуть на персонал і операції на американо-мексиканському кордоні, 10 мільярдів доларів - на гуманітарну допомогу і 2 мільярди доларів - на допомогу у сфері безпеки в Індо-Тихоокеанському регіоні.
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