США надішлють Ізраїлю тисячі 155-міліметрових артилерійських снарядів, які обіцялися Україні, - NYT

Про це пише The New York Times.

"Пообіцявши надіслати більше зброї як Україні, так і Ізраїлю, президент Байден у четвер намагався чітко дати зрозуміти, що Сполучені Штати не віддають перевагу одній війні над іншою. Але за декілька годин до цього чиновник Міністерства оборони США заявив, що десятки тисяч 155-міліметрових артилерійських снарядів, обіцяних Україні, будуть перенаправлені до Ізраїлю", - йдеться у заяві.

На думку офіційних осіб та експертів США, снаряди це та зброя, яка потрібна в обох війнах, що може призвести до того, що США не зможуть задовольняти попит. Видання наголошує, що це буде особливо актуально, якщо очікуваний наземний наступ Ізраїлю в Газі у відповідь на атаки ХАМАС триватиме місяцями.

Зазначається, що деякі з цих поставок можуть включати ті самі типи артилерії та бомб, що необхідні Україні в контрнаступі. Попри це видання нагадує, що за словами чиновників національної безпеки США, Україна та Ізраїль здебільшого ведуть різні види війн і мають різні можливості та потреби,

"Те, що ми збираємося дати Ізраїлю, і те, що ми дамо Україні, буде дуже мало збігатися", – сказав минулого тижня Майкл Дж. Морелл, колишній заступник директора Центрального розвідувального управління.

Однак, оскільки глобальні запаси 155-міліметрових снарядів та інших систем озброєння вже зменшилися, а виробники намагаються встигати за попитом, "будуть компроміси" в постачанні для обох воєн, вважає Марк Ф. Кансіан, колишній стратег Білого дому.

Інший представник Міністерства оборони сказав, що Ізраїль та Україна можуть отримати різні варіанти боєприпасів, щоб уникнути дублювання.