Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ США надішлють Ізраїлю тисячі 155-міліметрових артилерійських снарядів, які обіцялися Україні, - NYT

США надішлють Ізраїлю тисячі 155-міліметрових артилерійських снарядів, які обіцялися Україні, - NYT

22 жовтня, 2023 неділя
18:45
Світ прапори України та США

У міністерстві оборони США заявили, що десятки тисяч 155-міліметрових артилерійських снарядів, обіцяних Україні, надішлють Ізраїлю

Про це пише The New York Times.

"Пообіцявши надіслати більше зброї як Україні, так і Ізраїлю, президент Байден у четвер намагався чітко дати зрозуміти, що Сполучені Штати не віддають перевагу одній війні над іншою. Але за декілька годин до цього чиновник Міністерства оборони США заявив, що десятки тисяч 155-міліметрових артилерійських снарядів, обіцяних Україні, будуть перенаправлені до Ізраїлю", - йдеться у заяві.

На думку офіційних осіб та експертів США, снаряди це та зброя, яка потрібна в обох війнах, що може призвести до того, що США не зможуть задовольняти попит. Видання наголошує, що це буде особливо актуально, якщо очікуваний наземний наступ Ізраїлю в Газі у відповідь на атаки ХАМАС триватиме місяцями.

Зазначається, що деякі з цих поставок можуть включати ті самі типи артилерії та бомб, що необхідні Україні в контрнаступі. Попри це видання нагадує, що за словами чиновників національної безпеки США, Україна та Ізраїль здебільшого ведуть різні види війн і мають різні можливості та потреби,

"Те, що ми збираємося дати Ізраїлю, і те, що ми дамо Україні, буде дуже мало збігатися", – сказав минулого тижня Майкл Дж. Морелл, колишній заступник директора Центрального розвідувального управління.

Однак, оскільки глобальні запаси 155-міліметрових снарядів та інших систем озброєння вже зменшилися, а виробники намагаються встигати за попитом, "будуть компроміси" в постачанні для обох воєн, вважає Марк Ф. Кансіан, колишній стратег Білого дому.

Інший представник Міністерства оборони сказав, що Ізраїль та Україна можуть отримати різні варіанти боєприпасів, щоб уникнути дублювання.

  • У п'ятницю Білий дім оголосив, що надішле до Конгресу запит на надзвичайне фінансування у розмірі близько 100 мільярдів доларів. Приблизно 61 мільярд доларів з цього запиту припадає на допомогу Україні, в той час, як 14 мільярдів доларів виділено на оборону Ізраїлю. Майже 14 мільярдів доларів підуть на персонал і операції на американо-мексиканському кордоні, 10 мільярдів доларів - на гуманітарну допомогу і 2 мільярди доларів - на допомогу у сфері безпеки в Індо-Тихоокеанському регіоні.
Ізраїль
Війна з Росією
США
допомога Україні
допомога США Україні
Війна в Ізраїлі
Читайте також:
Глен Грант
21 жовтня, 2023 субота
Полковник Грант розповів, які події можуть привести до Третьої світової війни
Обстріл Нової пошти, Харків
22 жовтня, 2023 неділя
РФ вдарила ракетою по терміналу "Нової пошти" на околиці Харкова: 6 людей загинули, 17 поранено
21 жовтня, 2023 субота
Пресофіцер 3-ї ОШБр: Сили оборони мають великі успіхи з тактичної точки зору
Київ
+13°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.38
    Купівля 37.38
    Продаж 38.11
  • EUR
    Купівля 39.7
    Продаж 40.63
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, неділя
22 жовтня
18:54
білоруські та російські військові
Білорусь продовжила військові навчання з РФ, що тривають з 2022 року
18:36
Сенатор Тім Скотт
Кандидат у президенти США Тім Скотт заявив, що проголосував би проти пакету допомоги Україні та Ізраїлю в його "нинішньому формулюванні"
18:19
Інфографіка
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 22 жовтня: скільки коштують євро та долар
18:04
OPINION
на фото Сергій Лямець
Що робити українцям в умовах девальвації долара?
17:51
Газпром
Російський "Газпром" планує додаткові поставки газу в Угорщину та Китай цієї зими
17:26
Швейцарія
Швейцарці проголосували на парламентських виборах
17:20
Ексклюзив
Андрій Юсов
Росія передала ХАМАСу зброю й досвід, набутий у війні проти України, - представник ГУР Юсов
17:17
Інтерв’ю
Олександр Сирський (ліворуч)
Україна не виграє війну, якщо влада і армія не змінить мислення, - військовий експерт Грант
16:47
Іран, жінки
Іранські ЗМІ повідомили, що у 16-річної дівчини сталася смерть мозку після затримання поліцією моралі
16:46
Курська область
У Курській області РФ заявили, що одне з селищ частково залишилося без світла через нібито обстріл
16:34
Оновлено
Обстріл Нової пошти, Харків
РФ вдарила ракетою по терміналу "Нової пошти" на околиці Харкова: 6 людей загинули, 17 поранено
16:29
Донеччина
Окупанти атакували 4 населені пункти Донеччини: 2 загиблих, 3 постраждалих
16:19
Ексклюзив
Китай прапор
Китай навряд чи поверне назад орендовані в Росії території, - економіст Ус
16:08
екологія
Росія з початку повномасштабного вторгнення в Україну вчинила 2500 екологічних злочинів
16:07
OPINION
Лейтенант запасу ЗСУ Олена Білозерська
Вибори, хоч і нелегітимні, під час війни, все-таки будуть
15:53
Сектор Гази
ХАМАС заявив, що у Газі загинули понад 4,5 тисячі палестинців
15:53
японія морепродукти, риба
В окупованому Скадовську росіяни незаконно створили відділ управління росриболовлі
15:49
терористи ХАМАС
Орієнтовна кількість заручників, яких утримує ХАМАС, зросла до 212
15:24
Сергій Лавров
Лавров у понеділок прибуде до Ірану для зустрічі з міністрами 5 країн
15:00
Ексклюзив
речник ГУР Андрій Юсов
В Криму активно розвивається проукраїнський рух опору, - представник ГУР Юсов
14:54
Версаль
Всьоме за останні вісім днів Версальський палац евакуйовують через загрозу вибуху
14:52
Поліція на місті, де була знайдена мертвою Саманта Волл. Детройт 21 жовтня 2023 року
Президентку синагоги Детройта знайшли вбитою біля свого будинку з численними ножовими пораненнями
14:41
Зеленський провів телефонну розмову з еміром Катару Аль Тані
Повернення українських дітей і ситуація на Близькому Сході: Зеленський поговорив з еміром Катару Аль Тані
14:23
За добу ворог обстріляв прикордоння Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів
Російські війська обстріляли село у Куп'янському районі Харківщини: постраждала жінка
14:21
Оновлено
Газа, Ізраїль завдає авіаударів
Ізраїль заявив, що ліквідував вночі заступника голови ракетних сил ХАМАС
14:09
Китай
"Порушення суверенітету": кораблі Філіппін та Китаю зіткнулися у Південнокитайському морі
14:07
OPINION
Сергій Марченко
Зеленський не піде після другого терміну...
13:45
Аргентина. Хав'єр Мілей
У Аргентині проходять вибори: президентом може стати прихильник Трампа
13:42
електроенергія
Велика Британія навчає українських інженерів захищати критичну інфраструктуру від ворожих атак
13:27
Окупанти навмисно вбили 71-річного цивільного рибалку в Нікопольському районі
13:16
Оновлено
У Києві на блокпосту авто збило на смерть військового
Біля Києва на блокпості автівка на смерть збила військового: водієм виявився адвокат, - ЗМІ
13:07
Google
Google має виплатити керівниці одного з відділів $1 млн за гендерні упередження
12:58
Туреччина . Посольство в Україні в Києві
Туреччина направила до Єгипту літак з гуманітарною допомогою та лікарями для сектору Гази
12:52
Ексклюзив
Андрій Юсов
Кремль щомісяця мобілізує на війну 20 тисяч бійців. Але вони без патріотизму, мотивації та якісної підготовки, - представник ГУР Юсов
12:36
Португалія
Португалія підвищила рівень терористичної загрози через події в Ізраїлі
12:22
жінки-військові
ЗСУ отримали білизну для жінок-військовослужбовиць
12:03
OPINION
Олексій Панич
ПЕПи: розтягувати туфельку виробник моделі не дозволить
12:01
Український театр танцю "Життя" представив відео "Після грози" до свого 37-го дня народження
11:53
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат
РФ виготовляє дрони невстановленого типу із двигунами, які були куплені на AliExpress, - Ігнат
11:51
прикордонники
У ДПСУ розповіли, в якому прикордонному регіоні фіксується найбільше ворожих ДРГ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV