Не варто нарікати на дії НАТО, адже Україна не є учасницею Альянсу й нас не зобовʼязані захищати, - нардеп Арʼєв
Народний депутат України від Європейської солідарності Володимир Арʼєв вважає, що не треба нарікати на дії Північноатлантичного альянсу, адже Україна не є учасницею НАТО, тож нас не зобовʼязані захищати
Політик висловив таку думку в етері телеканалу "Еспресо".
"Я вважаю, що зараз досить безвідповідально атакувати НАТО й закидувати, що Альянс нас не захищає. Україна не є членкинею НАТО, однак саме країни Північноатлантичного альянсу нам дуже активно допомагають зброєю", - зазначив Арʼєв.
Нардеп додав, що президент країни-агресорки Росії Путін намагається втягнути НАТО у війну, але Альянс діє дипломатично й не ведеться на провокації.
"Північноатлантичний альянс також бачить спроби президента Росії Володимира Путіна втягнути Альянс у війну. Можливо, Путін дійсно намагається випробувати НАТО на міцність. У будь-якому разі конфлікт між РФ та Альянсом переросте у дуже криваву війну. Тож НАТО у даному разі поводиться достатньо дипломатично й виважено", - зауважив Володимир Арʼєв.
- 29 червня генсек НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що Росія зі стратегічного партнера перетворилась на головну загрозу для Альянсу.
- Наступного дня Столтенберг заявив, що НАТО допомагає Україні, аби запобігти більшому конфлікту, адже війна Російської Федерації з Північноатлантичним альянсом буде колосальною.
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