Політик висловив таку думку в етері телеканалу "Еспресо".

"Я вважаю, що зараз досить безвідповідально атакувати НАТО й закидувати, що Альянс нас не захищає. Україна не є членкинею НАТО, однак саме країни Північноатлантичного альянсу нам дуже активно допомагають зброєю", - зазначив Арʼєв.

Нардеп додав, що президент країни-агресорки Росії Путін намагається втягнути НАТО у війну, але Альянс діє дипломатично й не ведеться на провокації.

"Північноатлантичний альянс також бачить спроби президента Росії Володимира Путіна втягнути Альянс у війну. Можливо, Путін дійсно намагається випробувати НАТО на міцність. У будь-якому разі конфлікт між РФ та Альянсом переросте у дуже криваву війну. Тож НАТО у даному разі поводиться достатньо дипломатично й виважено", - зауважив Володимир Арʼєв.

29 червня генсек НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що Росія зі стратегічного партнера перетворилась на головну загрозу для Альянсу.

Наступного дня Столтенберг заявив, що НАТО допомагає Україні, аби запобігти більшому конфлікту, адже війна Російської Федерації з Північноатлантичним альянсом буде колосальною.

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