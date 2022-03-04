"Не верьте российской пропаганде! Мы сами виноваты...", - полонений окупант вирішив розповісти правду про війну з Україною своїм близьким ​​​​​​​

Про це повідомили у відомстві, передає Еспресо.TV.



Нагадаємо, Служба безпеки України допитала чергового російського окупанти, який виявився українським військовим-зрадником і у 2014 році перейшов на бік окупанта в Криму.

Також СБУ затримала причетного до обстрілу телевежі в Києві зрадника.

"Не верьте российской пропаганде! Нас не около десяти, нас около десяти ТЫСЯЧ человек погибли! Мы сами виноваты..." Російський окупант таки вирішив розповісти правду своїм близьким в РФ. Хоч і після того, як потрапив в український полон...", - йдеться у повідомленні СБУ.Танкіст-загарбник звернувся до своїх близьких з проханням не довіряти жодному слову, яке лунає із російського телебачення, бо кремлівська влада навмисно промиває мізки брехнею.Також окупант визнав, що Росія - агресор, їхні війська б'ють по цивільним та вбивають дітей. Водночас каже, що для нього полон це - “"єдиний шанс на виживання"."Жити він буде, але безкарним – не залишиться!", - наголосили в СБУ.