"Не вірте апокаліптичним прогнозам", - Кулеба
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляє, що Україна повністю готова до будь-якого розвитку подій на кордоні з Росією та Білоруссю і громадянам не слід вірити "апокаліптичним прогнозам"
З таким зверненням до українців урядовець виступив через свій твіттер в неділю, 6 лютого 2022 року, передає Еспресо.TV.
"Не вірте апокаліптичним прогнозам. У різних столицях прораховують різні сценарії, але Україна готова до будь-якого розвитку подій", - написав Кулеба.
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Він уточнив, що сьогодні Україна має потужну армію, безпрецедентну міжнародну підтримку та віру українців у свою державу.
"Це ворог має боятися нас, а не ми його", - підсумував очільник української дипломатії.
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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський та його партія "Слуга народу" перед цим звинувачували західних політиків та журналістів у створенні панічних настроїв щодо імовірних нових ударів РФ.
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