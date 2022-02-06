"Не вірте апокаліптичним прогнозам", - Кулеба

З таким зверненням до українців урядовець виступив через свій твіттер в неділю, 6 лютого 2022 року, передає Еспресо.TV.

"Не вірте апокаліптичним прогнозам. У різних столицях прораховують різні сценарії, але Україна готова до будь-якого розвитку подій", - написав Кулеба.



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Він уточнив, що сьогодні Україна має потужну армію, безпрецедентну міжнародну підтримку та віру українців у свою державу.



"Це ворог має боятися нас, а не ми його", - підсумував очільник української дипломатії.



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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський та його партія "Слуга народу" перед цим звинувачували західних політиків та журналістів у створенні панічних настроїв щодо імовірних нових ударів РФ.





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