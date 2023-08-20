Про це інформує очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус в ефірі телемарафону.

"Організатори звернулися з листом, що вони будуть проводити закриту зустріч представників бізнесу і волонтерів. Попросили нас забезпечити охорону громадського порядку та медичне чергування. Цей захід не передбачав залучення глядачів. Зараз по цьому питанню тривають слідчі дії, слідчі встановлять всі обставити", – пояснив начальник ОВА.

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За інформацією Чауса, у момент удару сторонніх відвідувачів у драмтеатрі Чернігова не було, проте це будуть встановлювати правоохоронці.

"Спрацював сигнал повітряної тривоги, організатори й учасники спустилися в укриття, перебували там до завершення повітряної тривоги. Тобто вони були в укритті, коли в театр прилетіла ракета. Серед учасників дуже мало постраждалих. Більшість постраждалих – це саме люди, які заходилися і проходили поруч, проїжджали на транспорті, мирні мешканці", – додав Чаус.

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Нагадаємо, що ранком суботи, 19 серпня 2023 року, російські окупанти вдарили балістичною ракетою по центру Чернігова. Унаслідок влучання загинули 7 людей, серед них - дитина, 148 отримали поранення.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко зазначив, що російська ракета влучила безпосередньо у Палац культури на центральній площі міста. Через ударну хвилю пошкоджені дахи п'ятиповерхових будинків.

Унаслідок обстрілу Росією історичного центру міста Чернігова вщент зруйнований Драматичний театр імені Т. Шевченка, ще одна архітектурна пам'ятка національного значення зазнала пошкоджень.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що для атак росіяни вишукують цивільні об'єкти, які найбільш символічні для українців. Тож організація публічних заходів в Україні під час війни несе потенційний ризик.

Виставка дронів у чернігівському драмтеатрі: що відомо

В ефірі телемарафону кореспондентка з місця подій Олександра Денисенко повідомила, що під час російського ракетного удару у Чернігові відбувалася виставка виробників дронів.

Згодом співорганізаторка виставки дронів Марія Берлінська на своїй сторінці у Facebook повідомила, що під час оголошення повітряної тривоги захід зупинили, учасникам декілька разів наголосили на необхідності піти в укриття. Однак, за її словами, частина людей пішли на вулицю.

Про захід свідчить й анонс, опублікований напередодні у телеграм-каналі Victory Drones. У ньому запрошували виробників, військових, аерошколи та соціально-відповідальні бізнеси для демонстрації дронів.

Захід був запланований на суботу, 19 серпня, о 10:00. Водночас точне місце проведення організатори не вказували. Конкретне місце повідомили лише зареєстрованим перевіреним учасникам за лічені години до заходу. Зазначається, що подію проводили спільно з Чернігівською ОВА та кластером оборонних технологій Brave1.

При цьому у пресслужбі Чернігівської міськради заявили, що виставка не погоджувалася із місцевою владою. За їхніми словами, "жодних дозволів не надавалося".

Через російський теракт у Чернігові оголосили триденну жалобу з 19 по 21 серпня.