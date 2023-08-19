Про це вона написала у телеграм.

"Росіяни воюють дуже емоційно. Вони не просто цілять в цивільні об‘єкти, а вишукують ті, які найбільш символічні чи вразливі для нас. Росіянам дошкуляє все успішне, що в нас є", - зазначила Маляр.

За її словами, вже вкотре російська армія запускає ракети саме по тих об‘єктах, "про які до цього була дуже позитивна публічна інформація".

"Звісно, вони й без публічності знають де який об‘єкт розташований, але для них важлива емоційна складова. Влучити якомога болючіше. Було і таке, коли заходи проводили без публічного оголошення і висвітлення, але туди все одно прилітало. Саме в момент проведення заходу", - наголосила заступниця міністра оборони.

Вона заявила, що публічні заходи в Україні у стані війни завжди становлять ризик як організаторів, так і відвідувачів. Маляр назвала це лотереєю, незалежно від того оприлюднена інформація про публічні події чи ні.

"Сьогодні нема безпечного місця в Україні. Надійно лише в укритті. Тому кожен повинен навчитись враховувати цей фактор в усьому, що ми робимо і де буваємо", - констатувала Маляр.

Ракетна атака РФ по центру Чернігова: що відомо

Ранком суботи, 19 серпня 2023 року, російські окупанти вдарили балістичною ракетою по центру Чернігова. Станом на 15:25 загинули 7 людей, серед них - дитина. Також щонайменше 110 отримали поранення.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко зазначив, що російська ракета влучила безпосередньо у Палац культури на центральній площі міста. Через ударну хвилю пошкоджені дахи п'ятиповерхових будинків.

За даними ДСНС, внаслідок російського удару балістикою відбулося руйнування даху драмтеатру з послідуючою пожежею. Також пошкоджено скління вікон 3 Державних пожежно-рятувальних загонів.

Про обстріл Чернігова повідомляв і президент Володимир Зеленський.

"Ось що таке сусідство з терористичною державою, ось проти чого ми об’єднуємо увесь світ. Російська ракета влучила просто в центр міста, у наш Чернігів. Площа, політехніка, театр", - написав президент.

Крім цього, в ефірі телемарафону кореспондентка з місця подій Олександра Денисенко повідомила, що під час російського ракетного удару у Чернігові відбувалася виставка виробників дронів.

Згодом співорганізаторка виставки дронів Марія Берлінська на своїй сторінці у Facebook повідомила, що під час оголошення повітряної тривоги захід зупинили, учасникам декілька разів наголосили на необхідності піти в укриття. Однак, за її словами, частина людей пішла на вулицю.

Вона також додала, що захід та місце його проведення було заздалегідь офіційно узгоджено з місцевою владою.

Про захід свідчить й анонс, опублікований напередодні у телеграм-каналі Victory Drones. У ньому запрошували виробників, військових, аерошколи та соціально-відповідальні бізнеси для демонстрації дронів.

Захід був запланований на суботу, 19 серпня, о 10:00. Водночас точне місце проведення організатори не вказували. Конкретне місце повідомили лише зареєстрованим перевіреним учасникам за лічені години до заходу. Зазначається, що подію проводили спільно з Чернігівською ОВА та кластером оборонних технологій Brave1.

При цьому у пресслужбі Чернігівської міськради заявили, що виставка не погоджувалася із місцевою владою. За їхніми словами, "жодних дозволів не надавалося".

Через російський теракт у Чернігові оголосили триденну жалобу з 19 по 21 серпня.