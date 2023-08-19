"Публічні заходи - це завжди ризик і лотерея": Маляр відреагувала на ракетний удар РФ по Чернігову
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що для атак росіяни вишукують цивільні об'єкти, які найбільш символічні для українців. Тож організація публічних заходів в Україні під час війни несе потенційний ризик
Про це вона написала у телеграм.
"Росіяни воюють дуже емоційно. Вони не просто цілять в цивільні об‘єкти, а вишукують ті, які найбільш символічні чи вразливі для нас. Росіянам дошкуляє все успішне, що в нас є", - зазначила Маляр.
За її словами, вже вкотре російська армія запускає ракети саме по тих об‘єктах, "про які до цього була дуже позитивна публічна інформація".
"Звісно, вони й без публічності знають де який об‘єкт розташований, але для них важлива емоційна складова. Влучити якомога болючіше. Було і таке, коли заходи проводили без публічного оголошення і висвітлення, але туди все одно прилітало. Саме в момент проведення заходу", - наголосила заступниця міністра оборони.
Вона заявила, що публічні заходи в Україні у стані війни завжди становлять ризик як організаторів, так і відвідувачів. Маляр назвала це лотереєю, незалежно від того оприлюднена інформація про публічні події чи ні.
"Сьогодні нема безпечного місця в Україні. Надійно лише в укритті. Тому кожен повинен навчитись враховувати цей фактор в усьому, що ми робимо і де буваємо", - констатувала Маляр.
Ракетна атака РФ по центру Чернігова: що відомо
Ранком суботи, 19 серпня 2023 року, російські окупанти вдарили балістичною ракетою по центру Чернігова. Станом на 15:25 загинули 7 людей, серед них - дитина. Також щонайменше 110 отримали поранення.
Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко зазначив, що російська ракета влучила безпосередньо у Палац культури на центральній площі міста. Через ударну хвилю пошкоджені дахи п'ятиповерхових будинків.
За даними ДСНС, внаслідок російського удару балістикою відбулося руйнування даху драмтеатру з послідуючою пожежею. Також пошкоджено скління вікон 3 Державних пожежно-рятувальних загонів.
Про обстріл Чернігова повідомляв і президент Володимир Зеленський.
"Ось що таке сусідство з терористичною державою, ось проти чого ми об’єднуємо увесь світ. Російська ракета влучила просто в центр міста, у наш Чернігів. Площа, політехніка, театр", - написав президент.
Крім цього, в ефірі телемарафону кореспондентка з місця подій Олександра Денисенко повідомила, що під час російського ракетного удару у Чернігові відбувалася виставка виробників дронів.
Згодом співорганізаторка виставки дронів Марія Берлінська на своїй сторінці у Facebook повідомила, що під час оголошення повітряної тривоги захід зупинили, учасникам декілька разів наголосили на необхідності піти в укриття. Однак, за її словами, частина людей пішла на вулицю.
Вона також додала, що захід та місце його проведення було заздалегідь офіційно узгоджено з місцевою владою.
Про захід свідчить й анонс, опублікований напередодні у телеграм-каналі Victory Drones. У ньому запрошували виробників, військових, аерошколи та соціально-відповідальні бізнеси для демонстрації дронів.
Захід був запланований на суботу, 19 серпня, о 10:00. Водночас точне місце проведення організатори не вказували. Конкретне місце повідомили лише зареєстрованим перевіреним учасникам за лічені години до заходу. Зазначається, що подію проводили спільно з Чернігівською ОВА та кластером оборонних технологій Brave1.
При цьому у пресслужбі Чернігівської міськради заявили, що виставка не погоджувалася із місцевою владою. За їхніми словами, "жодних дозволів не надавалося".
Через російський теракт у Чернігові оголосили триденну жалобу з 19 по 21 серпня.
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