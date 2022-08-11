Телеканал CNN опублікував розслідування про обстріл колонії в Оленівці на території самопроголошеної "ДНР", де утримувалися українські полонені, у тому числі бійці полку "Азов".

29 липня там, за даними Міноборони РФ, загинули 50 українських військовополонених і ще 73 отримали поранення. Москва стверджує, що "криваву бійню" влаштував "злочинний режим Зеленського", обстрілявши колонію з американської РСЗВ HIMARS. У Києві заявили, що удару завдала сама Росія, щоб приховати "сліди катувань і страт полонених".

Експерти CNN проаналізували доступні відео та фотографії з Оленівки до і після атаки і дійшли висновку, що російська версія подій, швидше за все, є вигадкою, а ймовірність того, що склад був уражений ракетою HIMARS, практично виключена. За знімками барака, в якому утримувалися загиблі в'язні, видно, що він встояв: стіни та більшість даху залишилися цілими. Усередині будівлі помітні свідчення пожежі.

Експерт із озброєнь Кріс Кобб-Сміт стверджує, що удар HIMARS завдав би значно більшої шкоди:

"На відео не видно воронки, ліжка не зсунуто, стовпи не пошкоджено, але видно масивні пошкодження від пожежі. Якби це була керована реактивна система залпового вогню, ми побачили б вирви, розбиті стелі та стіни, розірвані тіла".

Кобб-Сміт вважає, що основна шкода будівлі була спричинена інтенсивною пожежею, а зовсім не ракетою. Він також назвав дивним, що залишки ракети HIMARS були сфотографовані російськими журналістами не на місці вибуху.

"Базовим елементом будь-якого розслідування є збір візуальних доказів наявності залишків боєприпасів там, де їх було виявлено", - зазначає експерт.

Офіційні особи США також заперечують версію про використання американських РСЗВ у Оленівці: "Це безперечно був не HIMARS".

"Нашим експертам із вибухових речовин зрозуміло, що це не був вибух фугасу ззовні. Набагато ймовірніше, що це був підпал із середини будівлі", — сказав каналу ще один західний чиновник.

Крім того, опитані CNN аналітики говорять про нераціональність використання Україною HIMARS для атаки колонії в Оленівці, яка знаходиться лише за 15 кілометрів від лінії фронту. HIMARS - дорога зброя для далекого прицілювання, здатна вражати об'єкти на відстані до 300 кілометрів. "Немає сенсу використовувати його [HIMARS] таким чином. Українці мають іншу зброю для таких коротких відстаней", — заявив CNN офіційний представник НАТО.

Очевидці також кажуть, що не чули ні вибуху, ні звуку ракети, що наближається. Наявні дані свідчать про раптову та сильну пожежу всередині будівлі. Так, за оцінками фахівців військового видавництва Janes, на внутрішніх стінах та даху барака майже немає слідів від уламків, але є ознаки ушкоджень від надзвичайно високих температур.

Українська влада вважає, що пожежа в бараку була викликана застосуванням термобаричної зброї — боєприпасу, який розпорошує в повітрі спеціальний аерозоль, який потім підпалюється та детонує.

На користь версії про інсценування атаки для приховування слідів військових тортур українські чиновники також привели той факт, що обстріл Оленівки стався напередодні запланованого обміну полоненими між Москвою та Києвом.

Гуманітарні працівники та колишні ув'язнені Оленівки в бесіді з CNN заявили, що побиття та тортури були звичайним явищем у колонії, а умови утримання там жахливі. Усе це порушує положення Женевської конвенції щодо військовополонених.

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