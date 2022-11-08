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Головна війна з Росією Не вживати "мобіки" та "хлопок", а ЗСУ називати "бойовиками". Роспропаганда отримала нові методички

Не вживати "мобіки" та "хлопок", а ЗСУ називати "бойовиками". Роспропаганда отримала нові методички

8 листопада, 2022 вiвторок
14:10
війна з Росією мобілізовані росіяни

У Росії отримали нові вказівки щодо того, як називати Збройні Сили України, нашу владу, диверсії на окупованих територіях, а також їхніх мобілізованих

Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

У Росії роздають нові методички представникам пропагандистських ЗМІ. Повідомляється, що це пов'язано з високим рівнем невдоволення населення країни.

Зокрема визначено поважніше ставитися до мобілізованих і не вживати терміну "мобіки". А тих, хто виїхав з Росії після оголошення призову на військову службу, рекомендують висміювати й називати втікачами: "релоканты, убежанты, переждуны".

Відповідно до нових методичок Збройні Сили України рекомендують називати "бойовиками" та "збройними формуваннями", і ні в якому разі не вживати абревіатуру "ВСУ". Військове керівництво країни просять іменувати, як "західні куратори Києва".

Вибухи та партизанські диверсії більше не називатимуть - "хлопками".

"Поява нових методичок свідчить про те, що проблема у російському суспільстві є, а невдоволення зростає. Керівництво РФ, своєю чергою, традиційно намагається використовувати пропаганду для маніпуляцій над населенням, замість того, щоб розв'язувати цю проблему", - роз'яснили в ГУР.

  • 7 листопада стало відомо, що адміністрація президента РФ підготувала методички для російських пропагандистів, де зазначено, як треба розповідати про причини можливої втечі з Херсона. 

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Росія
російська армія
ЗСУ
окуповані території
окупанти
ГУР
Міністр оборони України
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