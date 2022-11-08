Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

У Росії роздають нові методички представникам пропагандистських ЗМІ. Повідомляється, що це пов'язано з високим рівнем невдоволення населення країни.

Зокрема визначено поважніше ставитися до мобілізованих і не вживати терміну "мобіки". А тих, хто виїхав з Росії після оголошення призову на військову службу, рекомендують висміювати й називати втікачами: "релоканты, убежанты, переждуны".

Відповідно до нових методичок Збройні Сили України рекомендують називати "бойовиками" та "збройними формуваннями", і ні в якому разі не вживати абревіатуру "ВСУ". Військове керівництво країни просять іменувати, як "західні куратори Києва".

Вибухи та партизанські диверсії більше не називатимуть - "хлопками".

"Поява нових методичок свідчить про те, що проблема у російському суспільстві є, а невдоволення зростає. Керівництво РФ, своєю чергою, традиційно намагається використовувати пропаганду для маніпуляцій над населенням, замість того, щоб розв'язувати цю проблему", - роз'яснили в ГУР.

7 листопада стало відомо, що адміністрація президента РФ підготувала методички для російських пропагандистів, де зазначено, як треба розповідати про причини можливої втечі з Херсона.