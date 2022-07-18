"Не збираюся сперечатися з президентом": Венедіктова пообіцяла звітувати в Раді у разі внесення постанови про її звільнення

Про це Венедіктова написала у Facebook.

"Розмови на подібні теми в цьому колі людей - це без емоцій, не на фоні дешевих чуток, дивлячись всім співрозмовникам в очі. Якщо відповідна постанова буде зареєстрована в стінах українського парламенту, я ні на секунду не задумаюсь і прибуду на звіт до народних обранців. Я не можу і не збираюсь сперечатись із думкою чи рішенням президента - президент в своєму праві приймати рішення, в тому числі обговорюване зараз. Процедура звільнення генпрокурора всім добре відома, іншої нема, інша не передбачена законом", - написала Венедіктова.

Генпрокурорка звернулася до коментаторів із проханням не розповсюджувати від її імені будь-які твердження, які її не стосуються.

"Я прошу коментаторів і інших зацікавлених осіб не розповсюджувати від мого імені будь-які "мої" твердження, які не мають до мене жодного стосунку. Відповідально заявляю, що станом на зараз, я не обговорювала це питання з жодною людиною. І зараз я також утримуюсь від коментарів, з одної простої причини - не час", - написала Венедіктова.

Також Венедіктова пообіцяла вичерпно прокоментувати ситуацію, коли "завершиться стадія врегулювання".

"Не можу уявити, що подібні питання можуть вирішуватися кулуарно, без висловлення взаємної поваги, не по-діловому, так би мовити. Іншими словами, як тільки завершиться стадія "врегулювання" ситуації, що склалася, в адекватному і зрозумілому для всіх сторін ключі, я дам вичерпний коментар", - написала Венедіктова.

17 липня президент Володимир Зеленський відсторонив Ірину Венедіктову з посади генерального прокурора, а Івана Баканова усунув від виконання обов'язків голови СБУ.

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