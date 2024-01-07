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Не знаєте як приготувати вдома чизкейк "Нью-Йорк"? Читайте наш рецепт

7 січня, 2024 неділя
16:00
рецепти Чизкейк Нью-Йорк

Чизкейк "Нью-Йорк" дуже популярний та неймовірно ніжний смаколик. Він просто тане в роті. Не всі наважуються приготувати класичний чизкейк "Нью-Йорк" вдома. Однак зробити його власноруч не так складно, головне - дотримуватися технології

Інгредієнти для чизкейка "Нью-Йорк":

Основа:

  • готове пісочне печиво - 300 г
  • вершкове масло - 100 г
  • мускатний горіх - 0.25 чайн.л.

Начинка:

  • вершковий сир - 600 г
  • цукор - 150 г 
  • вершки жирні (30-35%) - 200 мл
  • яйця  - 3 шт.
  • лимонний сік - 1 чайн.л.
  • ванільний екстракт - 3 краплі рідкого ароматизатора

Покроковий рецепт приготування чизкейка "Нью-Йорк":

  • вершки, сир, яйця, масло дістаньте із холодильника за пів години 
  • заздалегідь увімкніть духовку на 200 градусів
  • подрібніть печиво в блендері, додайте мускатний горіх, перемішайте
  • у крихту додайте м'яке вершкове масло, добре перетріть  (повинна вийти волога сипуча маса)
  • дно роз'ємної форми (24 см) застеліть пергаментом, разом з бортиком - змастіть вершковим маслом
  • крихти втрамбуйте в рівномірний шар з бортиком 
  • основу поставте в розігріту до 200 градусів духовку на 10 хв. 
  • готову основу дістаньте та охолодіть
  • у сир додайте 3 краплі ванільного ароматизатора, 1 чайну ложку лимонного соку, цукор 
  • добре розмішайте
  • по одному додайте яйця, добре перемішуючи після кожного
  • на етапі додавання яєць міксер не можна використовувати - перемішуйте плавно і уникайте збивання маси
  • додайте в сирно-яєчну масу вершки, акуратно перемішайте лопаткою, ні в якому разі не збивайте
  • вилийте начинку у форму з основою
  • обережно розрівняйте верх, щоб готовий торт виглядав красиво
  • пару разів злегка струсіть форму, щоб вигнати бульбашки та заповнити порожнечі
  • випікайте в попередньо розігрітій духовці спочатку 15 хв. при 200 градусах, далі знизьте температуру до 110 градусів, довести чизкейк до готовності - приблизно 1 год. 20 хв. 
  • на дно духовки поставте ємність із водою
  • чизкейк не повинен зарум'янитися, він готовий, коли центр злегка тремтить, якщо рухати форму
  • охолодіть чизкейк у кілька етапів
  • відразу після вимкнення залиште його в духовці на годину з відкритими дверцятами
  • потім потримайте при кімнатній температурі до охолодження форми, накривши серветкою
  • потім проведіть тонким ножем вздовж стінок форми 
  • заберіть у холодильник на ніч
  • вранці обережно зніміть форму і прикрасьте за своїм бажанням.

Смачного!

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