Медіаекспертка Лигачова: найнебезпечніше в Телеграмі те, що він російський
Не знаєте як приготувати вдома чизкейк "Нью-Йорк"? Читайте наш рецепт
Чизкейк "Нью-Йорк" дуже популярний та неймовірно ніжний смаколик. Він просто тане в роті. Не всі наважуються приготувати класичний чизкейк "Нью-Йорк" вдома. Однак зробити його власноруч не так складно, головне - дотримуватися технології
Інгредієнти для чизкейка "Нью-Йорк":
Основа:
- готове пісочне печиво - 300 г
- вершкове масло - 100 г
- мускатний горіх - 0.25 чайн.л.
Начинка:
- вершковий сир - 600 г
- цукор - 150 г
- вершки жирні (30-35%) - 200 мл
- яйця - 3 шт.
- лимонний сік - 1 чайн.л.
- ванільний екстракт - 3 краплі рідкого ароматизатора
Покроковий рецепт приготування чизкейка "Нью-Йорк":
- вершки, сир, яйця, масло дістаньте із холодильника за пів години
- заздалегідь увімкніть духовку на 200 градусів
- подрібніть печиво в блендері, додайте мускатний горіх, перемішайте
- у крихту додайте м'яке вершкове масло, добре перетріть (повинна вийти волога сипуча маса)
- дно роз'ємної форми (24 см) застеліть пергаментом, разом з бортиком - змастіть вершковим маслом
- крихти втрамбуйте в рівномірний шар з бортиком
- основу поставте в розігріту до 200 градусів духовку на 10 хв.
- готову основу дістаньте та охолодіть
- у сир додайте 3 краплі ванільного ароматизатора, 1 чайну ложку лимонного соку, цукор
- добре розмішайте
- по одному додайте яйця, добре перемішуючи після кожного
- на етапі додавання яєць міксер не можна використовувати - перемішуйте плавно і уникайте збивання маси
- додайте в сирно-яєчну масу вершки, акуратно перемішайте лопаткою, ні в якому разі не збивайте
- вилийте начинку у форму з основою
- обережно розрівняйте верх, щоб готовий торт виглядав красиво
- пару разів злегка струсіть форму, щоб вигнати бульбашки та заповнити порожнечі
- випікайте в попередньо розігрітій духовці спочатку 15 хв. при 200 градусах, далі знизьте температуру до 110 градусів, довести чизкейк до готовності - приблизно 1 год. 20 хв.
- на дно духовки поставте ємність із водою
- чизкейк не повинен зарум'янитися, він готовий, коли центр злегка тремтить, якщо рухати форму
- охолодіть чизкейк у кілька етапів
- відразу після вимкнення залиште його в духовці на годину з відкритими дверцятами
- потім потримайте при кімнатній температурі до охолодження форми, накривши серветкою
- потім проведіть тонким ножем вздовж стінок форми
- заберіть у холодильник на ніч
- вранці обережно зніміть форму і прикрасьте за своїм бажанням.
Смачного!
Залиште коментар
Читайте також:
Київ
-9°C
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.27 Купівля 38.27Продаж 39.11
- EUR Купівля 41.85Продаж 43
- Актуальне
- Важливе
2024, неділя
7 січня
16:16
Ексклюзив
Блокуванням кордону Польща втрачає серйозну конкурентну перевагу і велику долю бізнесу, - нардепка Клименко
15:28
Ексклюзив
У телемарафон треба залучити опозицію та наглядову раду чи контроль громадськості, - медіаекспертка Лигачова
14:40
"Не можу зрозуміти, чому ми вагаємося з постачанням цієї зброї та інших боєприпасів": експрезидент ФРН про постачання Україні Taurus
13:58
Ексклюзив
"Головна проблема - бронювання спеціалістів": командир підрозділу БПЛА Боровик про виробництво дронів
13:57
ЛСД, кокаїн та екстазі: співробітники Маска занепокоєні, що його вподобання можуть зашкодити бізнесу, - Wall Street Journal
12:50
На окупованих територіях України перебувають близько 35 тисяч озброєних росгвардійців, - Спротив
11:41
У столиці Норвегії зафіксували температурний рекорд, небувалі морози тривають у Швеції та Фінляндії
11:16
Оновлено
Росіяни атакували Покровський район Донеччини ракетами С-300: серед 12 загиблих - 6 дітей, поранено 9 людей
09:50
РФ зміцнює ресурси росгвардії на тлі потрясінь у сфері внутрішньої безпеки країни, - британська розвідка
09:32
Голова Євроради заявив, що може достроково залишити посаду: його місце тимчасово займе Орбан, - ЗМІ
08:33
Оновлено
РФ атакувала Україну "шахедами": у Дніпрі є влучання у будинок, на Миколаївщині - у рекреаційну зону
07:51
"З нетерпінням чекаю повернення до Пентагону": Остін розповів про стан здоров'я після госпіталізації
2024, субота
6 січня