Не зупинимось – візьмемо свій Еверест, — Зеленський про виконання умов для членства в ЄС

Про це Володимир Зеленський розповів у традиційному відеозверненні.

Він, зокрема, зупинився на вимогах, які потрібно виконати Україні на шляху до членства у Європейському Союзі.

"Хіба це лякає нас? Ні. Бо перед цим ми успішно виконали сотні. Не забудьмо про це. Не для хвальби. А для віри в те, що ми точно подолаємо цей шлях. Ми здолали 7 тисяч метрів, тож не зупинимось – візьмемо свій Еверест", - переконаний Зеленський.

Він нагадав недалеке минуле.

"Були часи, коли ми не могли ввечері взяти квитки й на ранок полетіти у Європу. Ми стояли в чергах. Документи, візи тощо. Пам'ятаєте? Купа папірців, які ми носили у файлику. Яких вимагали від нас усі державні установи. У них – чиновники, які ніяк не звітували перед нами й не подавали електронні декларації. Високопосадовці, для контролю яких не існувало ні спеціального органу, ні спеціального суду. Депутати, які були недоторканними. Президент, якому неможливо було оголосити імпічмент. Земля, яку не можна було просто купити.

Звучить дико? Здається, це було не з нами? Було. І не так давно. Але ми все змінили", - сказав Зеленський.

"Приватизація. Земельна реформа. Відкриті виборчі списки. Децентралізація. НАЗК, Антикорупційний суд, ЦНАПи, державні послуги в інтернеті. Дія. Спліт. Анбандлінг. Концесія. Спільний авіаційний простір. Промисловий безвіз. Деолігархізація.

Багато чого було зроблено. Саме зроблено! Не забуваймо це. Пишаймося собою. Поважаймо себе", - закликав президент.

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