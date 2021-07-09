"Неадекватний порушенню": голова Держспоживслужби заявила, що "Нову пошту" не штрафуватимуть на 325 млн грн

Про це вона написала у Facebook.

"Ніколи не роблю передчасних заяв, допоки детально не розберуся в ситуації. Знаю про суспільний резонанс навколо багатомільйонного штрафу, який співробітники Держпродспоживслужби в Харківській області, наклали на "Нову пошту". Вчора цілий день займалася цим питанням: проводила внутрішнє розслідування, ознайомилася з відеофіксацією, консультувалася з юристами. Розібрала ситуацію, як то кажуть, на молекули. Тепер по результату: Такого штрафу не буде. Бо він неадекватний порушенню. Юристи готують відповідне рішення", – написала вона.

Магалецька додала, що зустрінеться із представниками "Нової пошти" та бізнес-спільноти.



За її словами, необхідно терміново міняти законодавство, бо такі випадки можуть повторитися через виконавців на місцях.

"З "винуватцями" скандалу в Харківській області розбираємося. Мене особисто цікавлять мотиви такого рішення. Наголошую: в ДПСС (Держспоживслужба – ред.) ніхто не буде "рвати" бізнес поки я очолюю цю структуру. Всі подробиці – згодом", – додала очільниця Держспоживслужби.



Зазначимо, що оштрафували компанію після позапланової перевірки в одному з відділень. Приводом стала скарга клієнта про пошкодження посилки на суму 500 грн.