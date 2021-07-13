"Небезпечна тенденція через брак даних": ВООЗ не рекомендує поєднувати COVID-вакцини

Про це повідомляє Reuters.

Заступниця голови Всесвітньої організації охорони здоров'я Сум'я Свамінатан закликала не змішувати і не поєднувати різні вакцини від COVID-19.

"Це досить небезпечна тенденція. Це зона, у якій бракує даних і доказів", - сказала вона

Вона додала, що питання третіх доз має також вирішуватися на основі наукових даних.



"У країнах буде хаос, якщо громадяни почнуть вирішувати, коли і хто прийматиме другу, третю і четверту дозу", - заявила представниця ВООЗ.

У ВООЗ повідомили, що у світі ведеться розробка 105 вакцин від коронавірусу.​​​​