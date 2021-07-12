Понад 100 вакцин від коронавірусу наразі розробляють у світі, - ВООЗ

Про це повідомив головний науковий співробітник ВООЗ Сумью Сваминатан, йдеться у Twitter ВООЗ.

"У нас є 105 вакцин-кандидатів на стадії розробки. Багато з них знаходяться на третій фазі клінічних випробувань", - заявила вона.

У ВООЗ зазначили, нові вакцини від коронавірусу можуть бути більш ефективними, простіше в зберіганні і застосуванні.

"Необхідність в нових розробках і випробуваннях (вакцин від коронавірусу - ред.) зберігається, і ми повинні заохочувати всіх тих, хто намагається їх створити", - додала Свамінатан.

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