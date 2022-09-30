Про це йдеться у спільній заяві омбудсмена і Ради нацспільнот України.

Еспресо.TV наводить повний текст заяви:

Спільна заява Ради національних спільнот України та уповноваженого Верховної Ради з прав людини щодо геноциду РФ проти корінних народів Росії та України

Ми, члени Ради національних спільнот України та Уповноважений Верховної Ради з прав людини рішуче засуджуємо агресивну імперську політику, яку проводить Кремль до кримськотатарського народу та корінних народів Росії. Людство опинилося перед лицем небувалого досі за масштабами геноциду, розв'язаного російським агресором.

Йдеться не тільки про злочини проти української нації, яка під щоденними ракетними та артилерійськими обстрілами вже восьмий місяць героїчно відбиває збройну навалу російської армії. Мова йде й про геноцид корінних народів самої Росії, в тому числі тих, яких сама Росія не визнає корінними народами, штучно створюючи для цього законодавчі бар'єри.

Чисельні авторитетні дослідження доводять, що втрати на війні етнічних росіян у десятки, а то й сотні разів менші за втрати осіб з числа корінних народів та національних меншин, які населяють, у тому числі, Північний Кавказ та окуповані райони Грузії й України. Саме з цих регіонів у першу чергу мобілізують громадян, коли Кремль, зазнавши нищівних втрат на полі бою, зрозумів, що реалізувати імперські амбіції не вдасться. Саме цих регіонів непропорційно торкнулася оголошена російським диктатором 21 вересня 2022 року мобілізація. Схожа ситуація в Дагестані, який зазнав найбільших втрат чоловічого населення під час вторгнення в Україну. Всі національні меншини Росії сьогодні на межі фізичного знищення, бо використовуються на догоду імперським амбіціям Кремля.

Цифри промовисті: в анексованому Криму майже 50% повісток під час мобілізації отримують кримські татари, при цьому корінний народ складає трохи більше 10% від населення півострову. Те, чого не вдалось досягти під час примусової депортації у 1944 році намагаються завершити майже 80 років по тому.

Ми звертаємося до представників наших народів, які проживають на території Росії: боріться! Повставайте проти злочинних наказів! Вам не потрібна ця війна, ви не повинні на ній вмирати! Майже 60 тис. російських солдат вже загинуло через те, що побоялись сказати "ні". І що далі? А далі – горе та сльози дітей, матерів, дружин, які до кінця свого життя будуть задавати питання: заради чого? Також звертаємось до наших громадян, які знаходяться на окупованих територіях України з закликом ігнорувати мобілізацію, не з'являтися на мобілізаційні пункти, не виконувати розпорядження злочинної влади! Якщо вас насильно погнали на цю загарбницьку війну, - здавайтеся в полон Збройним Силам України, але не піднімайте руку на братів.

Для всіх народів, що проживають на території Російської Федерації найважливіше - зберегти життя своїх синів, бо попереду тривала боротьба за відновлення наших реальних прав і свобод, за відновлення нашої самобутності, а також державності.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Росія в тимчасово окупованому Криму намагається мобілізовувати кримських татар і знищити кримськотатарський народ та закликав світ до негайної і жорсткої реакції.

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