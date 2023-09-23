Санкції є недосконалими, але вони завдають шкоди економіці РФ, - американський експерт Фрід
Колишній координатор Державного департаменту США з питань санкцій Деніел Фрід нагадав, що санкції проти радянської економіки також були непослідовними та недосконалими, але радянська економіка все ж не витримала їх
Про це він сказав у програмі "Студія Захід з Антоном Борковським" на телеканалі "Еспресо".
"Санкції справді можна посилити, але жодні санкції ніколи не будуть працювати ідеально. Завжди може бути ухилення від санкцій. Однак це не означає, що вони не працюють. Недосконалі санкції - це реальність, але вони можуть завдавати шкоди російській економіці, що, зрештою, вони й роблять. Тож ми повинні посилювати санкційний тиск. Нещодавно я написав статтю, в якій запропонував, як це зробити. В основному йдеться про фінансові санкції", - підкреслив Фрід.
За його словами, потрібно ще ефективніше управляти ціновими обмеженнями на нафту, а також переслідувати тих, хто здійснює постачання заборонених технологій до Росії.
"Так, все це складно, недосконало і потребує часу, але ми повинні це робити. Не забуваймо про досвід радянської економіки. Санкції проти радянської економіки були непослідовними й недосконалими, але радянська економіка все ж не витримала. Ми не повинні забувати цей досвід", - зауважив Фрід.
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