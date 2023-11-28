Негода на Одещині: рятувальники евакуювали зі снігових пасток 2498 людей та відбуксували 849 транспортних засобів
Станом на вівторок, 28 листопада, в Одеській області рятувальники евакуювали зі снігових пасток 2498 людей, з них 162 дитини. Крім того, вони відбуксували 849 транспортних засобів
Про це поінформував очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
"Силами рятувальних груп зі снігових пасток вже евакуйовано 2498 людей, з них 162 дитини. Відбуксовано 849 транспортних засобів, з них 24 автобуси та 17 карет швидких", - йдеться у повідомленні.
За його словами, всіх людей, які потрапили у замети від початку негоди, 26 листопада, вивільнили. Рятувальники наразі надають допомогу декільком водіям, які забуксували на автівках сьогодні вранці.
Оскільки на дорогах зафіксували ожеледицю, комунальники обробляють покриття технічною сіллю та піском.
За добу в області сталося 20 ДТП, люди не постраждали. Водіїв закликали не виїжджати на дороги, за винятками екстрених потреб.
"Окремо звертаюся до тих, хто досі на літній гумі: не сідайте за кермо за жодних обставин!", - наголосив Кіпер.
Очільник ОВА також повідомив, що станом на ранок 28 листопада електроенергія відсутня у 313 населених пунктах енергетики ДТЕК працюють над відновленням живлення цілодобово.
- 26 листопада Одесу та область засипало снігом, на дорогах утворилася ожеледиця. Через погіршення погоди на трьох трасах регіону перекрили рух для транспорту. Негода спричинила низку аварій, внаслідок яких є перші постраждалі, а школи перевели на дистанційне навчання.
- 27 листопада на території України залишалися знеструмленими 882 населені пункти в 12 областях, рух транспорту перекрили на 10 автодорогах. На Одещині внаслідок негоди загинули п'ятеро людей.
- Станом на 28 листопада відомо, що внаслідок снігопадів та сильних вітрів в Україні загинули 10 людей, ще 23 постраждали - серед них є діти. Знеструмленими залишаються понад 400 населених пунктів, на 8 автодорогах перекритий рух.
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