Негода пошкодила лінії електропередачі в центральних і західних регіонах України, тривають ремонті роботи, – Міненерго
Негода пошкодила лінії електропередачі в центральних і західних регіонах України. Найскладніша ситуація – на Хмельниччині, де знеструмлено 18 тисяч споживачів
Про це повідомила пресслужба Міненерго.
За даними відомства, 21 лютого генерація повністю забезпечує потреби споживачів в електроенергії. Водночас у деяких регіонах сталося знеструмлення через негоду.
"Протягом останньої доби сильними поривами вітру пошкоджено лінії електропередачі в центральних і західних регіонах країни. Найбільше - у Хмельницькій області, де знеструмлено близько 18 тисяч споживачів", - розповіли в міністерстві й зазначили, що енергетики планують відновити там електропостачання до кінця дня.
- На Київщині 21 лютого проводять заміри електроспоживання, у зв'язку з чим майже вся область цілий день буде зі світлом.
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