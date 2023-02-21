Про це повідомила пресслужба Міненерго.

За даними відомства, 21 лютого генерація повністю забезпечує потреби споживачів в електроенергії. Водночас у деяких регіонах сталося знеструмлення через негоду.

"Протягом останньої доби сильними поривами вітру пошкоджено лінії електропередачі в центральних і західних регіонах країни. Найбільше - у Хмельницькій області, де знеструмлено близько 18 тисяч споживачів", - розповіли в міністерстві й зазначили, що енергетики планують відновити там електропостачання до кінця дня.