Негода в Києві: в'їзд вантажівок до міста ввечері та вранці обмежили

Про це повдіомляє сайт КМДА.



Заборона в'їзду до столиці діятиме вранці з 7:00 до 10:00 і ввечері з 17:00 до 22:00.



Обмеження діятимуть до покращення погодних умов. Вони покликані мінімізувати виникнення заторів на автошляхах і забезпечити рух снігоприбиральної техніки.



Про скасування обмеження міська влада повідомить окремо.



Крім того, КМДА звернулася до водіїв не паркувати автомобілі на узбіччях доріг і у заборонених для цього місцях.



"Автомобілі, що заважатимуть роботі спецтехніки, будуть евакуйовані", - попереджає КМДА.



Також столичних водіїв просять за можливості не користуватися особистим авто під час снігопаду і надавати перевагу громадському транспорту.



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