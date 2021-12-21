Негода в Києві: в'їзд вантажівок до міста ввечері та вранці обмежили
З вівторка 21 грудня у Києві запровадили обмеження в'їзду великогабаритного транспорту
Про це повдіомляє сайт КМДА.
Заборона в'їзду до столиці діятиме вранці з 7:00 до 10:00 і ввечері з 17:00 до 22:00.
Обмеження діятимуть до покращення погодних умов. Вони покликані мінімізувати виникнення заторів на автошляхах і забезпечити рух снігоприбиральної техніки.
Про скасування обмеження міська влада повідомить окремо.
Крім того, КМДА звернулася до водіїв не паркувати автомобілі на узбіччях доріг і у заборонених для цього місцях.
"Автомобілі, що заважатимуть роботі спецтехніки, будуть евакуйовані", - попереджає КМДА.
Також столичних водіїв просять за можливості не користуватися особистим авто під час снігопаду і надавати перевагу громадському транспорту.
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