Негода в Україні: без світла залишається 301 населений пункт
Через грозовий шторм, який пройшовся Україною вночі 8 липня, були пошкоджені лінії електропередачі в 10 областях України. Без світла залишився 301 населений пункт
Про це 8 липня повідомляє Міністерство енергетики.
"Унаслідок масштабного грозового шторму, який пройшов країною, у 10 областях зафіксовано пошкодження ліній електропередачі, знеструмлено 301 населений пункт", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що найбільше постраждали Чернігівська, Одеська, Кіровоградська та Полтавська області. Також через негоду залишається без світла частина споживачів у Сумській, Дніпропетровській, Київській, Черкаській, Донецькій, Миколаївській областях.
У Міненерго додали, що тривають ремонтні роботи.
Ситуація у прифронтових регіонах
Унаслідок ворожих обстрілів пошкодження ліній електропередач зазнали 45 населених пунктів у Донецькій області.
Також без світла залишається частина абонентів у Запорізькій, Херсонській, Сумській, Харківській, Чернігівській областях.
Зазначається, що ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.
- У Донецькій області на тепловій електростанції обвалився дах котлотурбінного цеху. Унаслідок надзвичайної ситуації є пораненні, загинула одна людина, ще дві вважаються зниклими.
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