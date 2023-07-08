Негода в Україні: без світла залишається 301 населений пункт

Про це 8 липня повідомляє Міністерство енергетики.

"Унаслідок масштабного грозового шторму, який пройшов країною, у 10 областях зафіксовано пошкодження ліній електропередачі, знеструмлено 301 населений пункт", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що найбільше постраждали Чернігівська, Одеська, Кіровоградська та Полтавська області. Також через негоду залишається без світла частина споживачів у Сумській, Дніпропетровській, Київській, Черкаській, Донецькій, Миколаївській областях.

У Міненерго додали, що тривають ремонтні роботи.

Ситуація у прифронтових регіонах

Унаслідок ворожих обстрілів пошкодження ліній електропередач зазнали 45 населених пунктів у Донецькій області.

Також без світла залишається частина абонентів у Запорізькій, Херсонській, Сумській, Харківській, Чернігівській областях.

Зазначається, що ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.