"Нехай спочатку назвуть війну війною": у Німеччині прокоментували "мирний план" Китаю
Запропоновані Китаєм ідеї щодо врегулювання в Україні не є мирним планом. Немає потреби шукати щось нове, якщо вже є план президента Володимира Зеленського
Про це на брифінгу 22 березня сказала посол ФРН в Україні Анка Фельдгузен, передає Укрінформ.
"Китайський документ не є мирним планом. Мирні плани – це насамперед резолюція, підтримана в Нью-Йорку (на Генасамблеї ООН) 141 країною 23 лютого, і є план президента Зеленського з 10 пунктів", – сказала дипломатка.
За її словами, немає потреби шукати щось нове. Натомість дипломатка вважає, що Китай повинен назвати війну війною.
"Ми очікуємо від Китаю, щоби вони називали це не конфліктом, а війною, і щоби вони разом із нами вимагали виведення російських військ із території України», - сказала Фельдгузен.
- 24 лютого Китай опублікував документ із позицією щодо політичного врегулювання в Україні.
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