Про це на брифінгу 22 березня сказала посол ФРН в Україні Анка Фельдгузен, передає Укрінформ.

"Китайський документ не є мирним планом. Мирні плани – це насамперед резолюція, підтримана в Нью-Йорку (на Генасамблеї ООН) 141 країною 23 лютого, і є план президента Зеленського з 10 пунктів", – сказала дипломатка.

За її словами, немає потреби шукати щось нове. Натомість дипломатка вважає, що Китай повинен назвати війну війною.

"Ми очікуємо від Китаю, щоби вони називали це не конфліктом, а війною, і щоби вони разом із нами вимагали виведення російських військ із території України», - сказала Фельдгузен.