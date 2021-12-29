Нехай залишать нас у спокої, - герой України на Євро-2020 Довбик розповів про своє ставлення до Росії
Нападник СК "Дніпро-1" Артем Довбик розповів, що дуже любить Україну і сподівається, що Росія залишитись нашу країну в спокої
Про це повідомляє Команда 1.
Довбик також заявив, що не розглядає варіантів з трансфером в російський клуб.
"Я дуже люблю свою країну. Тут виріс, став тим, ким є. У моїй родині завжди говорили українською. Вся ця ситуація з Росією для мене очевидна. Я категорично проти агресії. Нехай залишать нас у спокої, не треба нам допомагати. Пам'ятаю, хтось написав, що мене запрошують в російський клуб, батько відразу набрав і сказав: "Я щось не зрозумів". Навіть не розглядаю такі варіанти. Я люблю Україну і перш за все хочу, щоб в нашій країні настав мир", - сказав Довбик.
У нинішньому сезоні 24-річний Артем Довбик зіграв за "Дніпро-1" 18 матчів, забив 14 голів та віддав 5 результативних передач.
У 1/8 фіналу Євро-2020 Довбик забив за збірну України у овертаймі переможний гол у матчі проти Швеції, який вивів нашу команду до чвертьфіналу турніру.
- Нагадаємо, 25 грудня Довбик заявив про бажання залишити "Дніпро-1" та продовжити кар'єру в чемпіонаті Італії.
- 29 грудня найкращим футболістом Української Прем'єр-ліги 2021 року визнано форварда "Дніпра-1" Артема Довбика.
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