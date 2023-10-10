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Нелегальні пасажирські автоперевізники виграють 9 з 10 справ у судах

10 жовтня, 2023 вiвторок
07:26
Новини Контроль пасажирських перевезень співробітником Укртрансбезпеки

Укртрансбезпека ініціювала зміни в адмінкодекс, щоб знищити чорний ринок пасажирських автоперевезень

Нелегальні пасажирські автоперевізники виграють 85% справ у судах проти Укртрансбезпеки, розповів у інтерв'ю Еспресо очільник відомства Євген Зборовський.

"Законодавство застаріле і недосконале, з доцифрової ери, вимагає залізної доказової бази на папері, свідчень людей, фіксування факту оплати. Інспектор часто не може довести факт нелегальних перевезень у суді, особливо коли це оплата онлайн і пасажири не готові свідчити", - пояснив очільник Укртрансбезпеки.

Євген Зборовський ініціював створення робочої групи з суддів, народних депутатів, правоохоронців та представників легальних перевізників, щоб напрацювати зміни до адмінкодексу, які дозволять притягать нелегалів до відповідальності.

"Щоб штраф за повторне порушення був вже, наприклад, 51 тис. грн. Щоб можна було той транспортний засіб евакуювати", - додав Зборовський.

Поки що він радить громадянам перевіряти законність роботи перевізників за допомогою публічного реєстру ліцензованих компаній. Для цього достатньо ввести номер автобуса на сайті Укртрансбезпеки. Євген Зборовський попереджає, що нелегальні перевізники не платять податки, не страхують пасажирів, не перевіряють належним чином водіїв та транспортні засоби, тому пересуватися на такому транспорті небезпечно.

 

транспорт
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