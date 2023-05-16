Про це він розповів в етері Еспресо.

"Посол Лі Хуей був 10 років надзвичайним та повноважним послом КНР у Росії. Він мав приїхати до Києва ще вчора 15 травня, але у мене немає підстав думати, що про сьогоднішню шалену нічну атаку української столиці Пекін був попереджений. Однак, на мою думку, Росія хотіла під візит спеціального представника Китаю показати свою міць. Тобто, щоб приїхав Лі Хуей і побачив зруйнований Київ, уламки Верховної Ради, Офісу президента, Кабінету міністрів, Міністерства оборони, то тоді у нього була б позиція, що вас б'ють і треба розглядати мирний план, заморожувати конфлікт. А тут Лі Хуей на власні очі переконався, що Україна веде боротьбу за свою незалежність і не збирається здаватися, а дає гідну відсіч окупанту", - зауважив співголова Українсько-китайської ділової ради.

Ігор Литвин додав, що далі представник КНР має відвідати Францію, Німеччину, Польщу, а також і Росію, де мають усвідомити, що український народ є стійким бійцем за свою незалежність та ні на які "заморозки" не погодиться.