Немає підстав думати, що Китай міг бути попереджений про нічний обстріл Києва і затримав приїзд свого представника, - дипломат Литвин
Ігор Литвин, надзвичайний та повноважний посол України в КНР (1999-2001), співголова Українсько-китайської ділової ради, вважає, що Росія, завдаючи ракетного удару по Києву вночі 16 травня, хотіла під візит спеціального представника КНР показати свою міць
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Посол Лі Хуей був 10 років надзвичайним та повноважним послом КНР у Росії. Він мав приїхати до Києва ще вчора 15 травня, але у мене немає підстав думати, що про сьогоднішню шалену нічну атаку української столиці Пекін був попереджений. Однак, на мою думку, Росія хотіла під візит спеціального представника Китаю показати свою міць. Тобто, щоб приїхав Лі Хуей і побачив зруйнований Київ, уламки Верховної Ради, Офісу президента, Кабінету міністрів, Міністерства оборони, то тоді у нього була б позиція, що вас б'ють і треба розглядати мирний план, заморожувати конфлікт. А тут Лі Хуей на власні очі переконався, що Україна веде боротьбу за свою незалежність і не збирається здаватися, а дає гідну відсіч окупанту", - зауважив співголова Українсько-китайської ділової ради.
Ігор Литвин додав, що далі представник КНР має відвідати Францію, Німеччину, Польщу, а також і Росію, де мають усвідомити, що український народ є стійким бійцем за свою незалежність та ні на які "заморозки" не погодиться.
- 12 травня було відомо, що спецпредставник Китаю у справах Євразії Лі Хуей із 15 травня відвідає Україну, Росію, Польщу, Францію та Німеччину
- 16 травня дипломат Павло Клімкін зазначив, що представник Китаю не просто так приїжджає в Україну за пару днів до засідання G7
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