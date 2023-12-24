Немає жодних ознак того, що Путін готовий зупинити війну з Україною, - Боррель

Про це повідомляє The Guardian.

Жозеп Боррель заявив, що європейські парламентські вибори в червні можуть стати такими ж доленосними, як і президентські перегони в США в контексті війни Росії проти України.

Він наголосив, що ця війна загрожує також і майбутньому ЄС, додавши, що побоюється поразки України, якщо не відбудеться швидкої зміни курсу.

Боррель заявив, що не бачить жодних ознак того, що російський президент Владімір Путін готовий зупинитися або навіть погодитися на угоду, яка дозволить Росії зберегти східну Україну.

Крім того, він попередив, що в Україні на карту поставлено існування Європейського Союзу.

"Якщо ми не змінимо курс швидко, якщо ми не мобілізуємо всі наші можливості, це дозволить Путіну виграти війну в Україні, - зауважив євродепутат. - Путін не може задовольнитися шматком України та дозволити решті України належати до Європейського Союзу, але він не може задовольнитися та обмеженою територіальною перемогою. Він не відмовиться від війни, особливо перед американськими виборами, які можуть надати йому набагато більш сприятливий сценарій. Тому ми повинні готуватися до конфлікту високої інтенсивності протягом тривалого часу".

За його словами, "Путін вирішив продовжувати війну до остаточної перемоги".

"Успіх (Росії, - ред.) залежить від того, чи зможе вона вивести на поле бою якомога більше людей. У них зараз найбільша кількість смертей, втрат на полі бою, при наявності людського резерву. У лютому на українському кордоні було 150 000 людей. Зараз 450 000, тобто втричі більше", - наголосив Боррель.

Росія, за словами євродепутата, "ніколи не була здатна стати нацією. Вона завжди була імперією з царем, з Радами, а тепер з Путіним. Це константа Росії, її політична ідентичність і, як наслідок, загроза для її сусідів".