Про це повідомила директорка федеральної автономної установи "Роскапстрой" Юлія Максимова на пресконференції 24 січня, передають росЗМІ.

"Азовсталь відновлювати точно ніхто не буде, тому що в масштабі того радянського підприємства, як було раніше, це неможливо і нерентабельно... Такі підприємства в такому обсязі були доречні й рентабельні (в СРСР, – ред.), вони працювали і були завантажені. Зараз я думаю, що економіку регіону будуть переглядати", - сказала вона.

"Власне всередині Росії теж є підприємства, які зараз не зовсім справляються", - додала Максимова.

За її словами, два містоутворювальні підприємства Маріуполя - комбінат Азовсталь і завод Ілліча - зупинені й уже ніколи не будуть функціонувати в колишньому режимі.

За словами представниці країни-агресорки, загарбники розуміють, що людям треба не тільки відновити житло, а й дати роботу. Втім, окупанти мають намір зосередитися на розвитку сільського господарства, підкреслила Максимова.

У листопаді 2022 року радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в етері Еспресо розповідав, що окупанти ріжуть Азовсталь на металобрухт.

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