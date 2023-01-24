"Неможливо й нерентабельно": у Росії заявили, що не відновлюватимуть Азовсталь в окупованому Маріуполі
Російські окупанти не планують відновлювати зруйнований ними ж металургійний комбінат Азовсталь у Маріуполі, оскільки це "неможливо і нерентабельно"
Про це повідомила директорка федеральної автономної установи "Роскапстрой" Юлія Максимова на пресконференції 24 січня, передають росЗМІ.
"Азовсталь відновлювати точно ніхто не буде, тому що в масштабі того радянського підприємства, як було раніше, це неможливо і нерентабельно... Такі підприємства в такому обсязі були доречні й рентабельні (в СРСР, – ред.), вони працювали і були завантажені. Зараз я думаю, що економіку регіону будуть переглядати", - сказала вона.
"Власне всередині Росії теж є підприємства, які зараз не зовсім справляються", - додала Максимова.
За її словами, два містоутворювальні підприємства Маріуполя - комбінат Азовсталь і завод Ілліча - зупинені й уже ніколи не будуть функціонувати в колишньому режимі.
За словами представниці країни-агресорки, загарбники розуміють, що людям треба не тільки відновити житло, а й дати роботу. Втім, окупанти мають намір зосередитися на розвитку сільського господарства, підкреслила Максимова.
- У листопаді 2022 року радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в етері Еспресо розповідав, що окупанти ріжуть Азовсталь на металобрухт.
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