Політик висловив таку думку в етері Еспресо.

"Президента країни-агресорки Росії Путіна треба "сушити" економічно. Сьогодні Путін продовжує фінансувати свою російську військову машину шляхом отримання коштів з торгівлі енергоносіями. Росія як отримувала щоденно $1 мільярд від реалізації своїх вуглеводній та енергетичних ресурсів, так і отримує надалі. Є такий показник як поточний рахунок платіжного балансу - наскільки більше валюти в Росію прийде, ніж вийде з російської економіки - у 2021 р ця цифра сягала $120 млрд, у 2022 р - $250 млрд, через зростання цін на енергоносії", - зазначив Яценюк.

Колишній премʼєр-міністр наголосив, що питання запровадження жорстких економічних санкцій щодо Росії лишається відкритим і це відноситься не лише до рішень Європейського Союзу.

"Найважливіше зараз - позбавити Путіна фінансових ресурсів. Позбавити тих грошей, які він отримує як із Європейського Союзу, так із Китаю та Індії, продаючи свої енергетичні ресурси й фінансуючи війну проти України. Ключове зараз у питанні санкцій - запровадити жорсткі економічні та енергетичні санкції проти Російської Федерації", - зазначив Арсеній Яценюк.

14 травня Reuters повідомив, що Євросоюз залишить пункт про ембарго на російську нафту в шостому пакеті санкцій, попри складні переговори щодо його запровадження.

Bloomberg повідомляє, що Німеччина до кінця 2022 року повністю відмовиться від російської нафти, незалежно від рішення Євросоюзу про ембарго.

Плани Європейського Союзу щодо введення нафтового ембарго проти Росії блокуються лише одним із 27 членів блоку.

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