Необхідні жорсткі санкції: Путіна треба "сушити", щоб не було грошей на війну проти України, - Яценюк
Прем'єр-міністр України 2014-2016 рр Арсеній Яценюк вважає, що світова спільнота повинна запроваджувати жорсткіші економічні санкції щодо Росії, аби у президента країни-агресорки Володимира Путіна не було коштів для війни проти України
Політик висловив таку думку в етері Еспресо.
"Президента країни-агресорки Росії Путіна треба "сушити" економічно. Сьогодні Путін продовжує фінансувати свою російську військову машину шляхом отримання коштів з торгівлі енергоносіями. Росія як отримувала щоденно $1 мільярд від реалізації своїх вуглеводній та енергетичних ресурсів, так і отримує надалі. Є такий показник як поточний рахунок платіжного балансу - наскільки більше валюти в Росію прийде, ніж вийде з російської економіки - у 2021 р ця цифра сягала $120 млрд, у 2022 р - $250 млрд, через зростання цін на енергоносії", - зазначив Яценюк.
Колишній премʼєр-міністр наголосив, що питання запровадження жорстких економічних санкцій щодо Росії лишається відкритим і це відноситься не лише до рішень Європейського Союзу.
"Найважливіше зараз - позбавити Путіна фінансових ресурсів. Позбавити тих грошей, які він отримує як із Європейського Союзу, так із Китаю та Індії, продаючи свої енергетичні ресурси й фінансуючи війну проти України. Ключове зараз у питанні санкцій - запровадити жорсткі економічні та енергетичні санкції проти Російської Федерації", - зазначив Арсеній Яценюк.
- 14 травня Reuters повідомив, що Євросоюз залишить пункт про ембарго на російську нафту в шостому пакеті санкцій, попри складні переговори щодо його запровадження.
- Bloomberg повідомляє, що Німеччина до кінця 2022 року повністю відмовиться від російської нафти, незалежно від рішення Євросоюзу про ембарго.
- Плани Європейського Союзу щодо введення нафтового ембарго проти Росії блокуються лише одним із 27 членів блоку.
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