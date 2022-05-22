Непереможний український важковаговик скасував бій через травму
Український боксер надважкої ваги Віктор Вихрист скасував бій проти німця Тоні Теса через травму
Про це повідомляє Kamp-sport.
Вихрист мав провести бій проти Тоні 28 травня у Гамбурзі (Німеччина). Українець не зможе вийти на ринг через травму, якої він зазнав під час тренування.
29-річний Віктор Вихрист на професійному рингу виграв усі дев'ять боїв, а сім з них завершив нокаутом.
Українець є чемпіоном Європи-2017 та переможцем Європейських ігор-2019 серед любителів.
- 1 січня Віктор Вихрист нокаутував у другому раунді грузина Яго Кіладзе.
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