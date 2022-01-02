Український важковаговик двічі побував у нокдауні, але переміг нокаутом
Український боксер Віктор Вихрист нокаутував у другому раунді грузина Яго Кіладзе
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У ніч проти неділі, 2 січня, у Голлівуді, що у американському штаті Флорида, Вихрист вже в першому раунді пропустив удар та побував у нокадуні. Українець швидко відновився та сам вклав суперника на підлогу.
У другій трихвилинці боксери знову обмінялися нокдаунами, Кіладзе піднявся, але рефері зупинив поєдинок та зафіксував перемогу Вихриста технічним нокаутом.
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