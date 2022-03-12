Непридатний до служби "через складні пологи": на кордоні "розвернули" чоловіка, який намагався виїхати до Молдови

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України, передає Еспресо.TV.



Курйозний випадок трапився у суботу, 12 березня. Пред’явник військового квитка з відповідним записом їхав у Молдову.



"У документі 53-річного чоловіка значилося, що він знятий з військового обліку у 2009 році, але причина зняття була датована минулим роком. Зокрема, значилося, що комісія міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки на Луганщині признала чоловіка непридатним до військової служби за ст. 73 наказу Міністерства Оборони України № 402 від 14.08.2008 року "Вагітність, пологи та післяпологовий період, їх наслідки" з позначкою "а" - з ускладненим перебігом", - розповіли прикордонники.



Відтак, мандрівника передали до поліції. Там мають розібратися "чи це неординарний випадок, чи помилка, чи звичайне використання підроблених документів, за яке Кримінальний Кодекс України передбачає відповідальність до 2 років обмеження волі".

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