Неприхований тиск на слідство з метою бажаного для Банкової результату: Ірина Геращенко повідомила про перешкоджання активістам біля Апеляційного суду Києва

"Сьогодні в Києвському апеляційному суді розглядають апеляцію щодо запобіжного заходу лідеру опозиції Петру Порошенку. Напередодні, як пишуть ЗМІ, фракція СН викликала на килим Генпрокурорку Ірину Венедиктову, аби заслухати її з цієї резонансної, насправді, політично вмотивованої справи. Ми розглядаємо всі ці публічні маневри як неприхований тиск на слідство з вимогою бажаного для Банкової результату, яка хоче арешту Порошенка. Інших проблем в інфантилів немає", – зауважує Геращенко.

"Європейська Солідарність" згідно закону ще 26 січня подала до КМДА всі необхідні заявки на проведення мирної акції, провела всю відповідну роботу із поліцією діалогу, поінформувала про заявлену кількість учасників акції, поспілкувалася з поліцією, яка відучора наярювала нам в штаб", – зазначила Ірина Геращенко.

"Сьогодні зранку наших депутатів і прихильників зустріли кордони поліції, перекриті входи до суду, КАМАЗи з Нацгвардією у повній амуніції, зі зброєю, і автозаки. Наша машина з озвучкою заблокована, людей не пускають на раніше узгоджене місце проведення акції", – повідомляє депутатка.

"Вчергове публічно звертаємося до керівництва Нацполіції і МВС з вимогою не повторювати помилок, в тому числі, 19 січня 2022 року, коли силовики накинулися на намети з чаєм. І якби не мудрість наших прихильників, це могло б перерости в провокацію і бійку. Вимагаємо від влади дотримання законності, в тому числі, права українців на протест і на мирні зібрання", – пише Ірина Геращенко.

"А владі варто зосередитися на протидії Путіну, а не кошмаренні опозиції і Порошенка", – переконана співголова фракції.