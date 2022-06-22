Непрямі втрати українського АПК складають $23,3 млрд, – дослідження
Дослідники підрахували суму недоотриманих через російську війну доходів українських аграріїв: на 9 червня вона сягнула $23,3 млрд
Про це свідчить дослідження "Огляд непрямих втрат від війни у сільському господарстві України" Центру досліджень продовольства та землекористування Київської школи економіки (KSE Institute) і Міністерства агополітики.
Згідно з ним, непрямі втрати сільского господарства від повномасштабного вторгнення РФ з 24 лютого по 9 червня складають $23,3 млрд.
Найбільших втрат Україна зазнала від блокади морських прортів та здешевлення агропродукції внаслідок цього – $11,9 млрд або близько половини непрямих збитків.
"Через блокаду портів військово-морськими силами РФ, Україна зіткнулась з перенасиченістю внутрішнього ринку експортно-орієнтованої продукції та майже чотирикратним здорожчанням експортної логістики. Це призвело до зменшення цін всередині країни на основні експортно-орієнтовані культури більш, як на 30%", - пояснюють автори дослідження.
Так, ціни на продовольчу пшеницю в Україні на умовах самовивову за час війни з РФ зменшилися на 35% - з $297/тонну до $192/тонну, тоді як за той самий період світова ціна на неї зросла майже вдвічі, відзначають дослідники.
Крім того, з початком вторгнення РФ українські сільгоспвиробники також стикнулися зі здорожчанням факторів виробництва, зокрема – здорожченням добрив та палива.
При цьому прямі втрати агросектору після трьох місяців повномасштабної війни Росії проти України сягнули $4,3 млрд, що складає майже 15% капіталу країни, йдеться у повідомленні.
Прямі втрати відображають повне або часткове знищення матеріальних активів, тоді як непрямі – недоотриманий дохід від зменшення кількості вироблених товарів та додаткові витрати виробників через війну.
- Нагадаємо, за даними опитування, тільки 6% бізнесу адаптувалося до війни.
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