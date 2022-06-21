Близько $85 млрд за за три місяці масштабної війни втратив середній, малий та дрібний бізнес, - Мінцифри
Тільки 6% бізнесу адаптувалося до війни, свідчать результати опитуваня Мінцифри
Про це Міністерство цифрової трансформації повідомило у телеграм з посиланням на дані опитування, в якому взяли участь 877 власників та CEO підприємств.
"Згідно з відповідями, 46,8% підприємств зупинені або майже зупинені через повномасштабне російське вторгнення. Загальні прямі втрати малого та середнього бізнесу з 24.02.2022 оцінюються в $85 млрд", – повідомило міністерство.
Бізнес найчастіше стикаєтсья з такими проблемами, як мала кількість платоспроможних клієнтів, непрогнозованість ситуації та брак капіталу.
"Лише 6% бізнесів адаптувалися до умов та змогли побудувати стратегію та бізнес-план у нових реалій", – вказало Мінцифри.
У той же час 38,4% опитаних компаній допомагають державі самостійно по змозі, а 31,5% зробили це важливою частиною всього бізнесу. Однак 6,6% опитаних вказали, що не мають можливості допомогти.
- Нагадаємо, понад 2000 магазинів, 580 СТО та 400 перукарень: у Києві активно відновлює роботу бізнес.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.21
Купівля 34.21Продаж 34.96
-
EUR
Купівля 35.77Продаж 36.77
- Актуальне
- Важливе