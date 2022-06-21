Про це Міністерство цифрової трансформації повідомило у телеграм з посиланням на дані опитування, в якому взяли участь 877 власників та CEO підприємств.

"Згідно з відповідями, 46,8% підприємств зупинені або майже зупинені через повномасштабне російське вторгнення. Загальні прямі втрати малого та середнього бізнесу з 24.02.2022 оцінюються в $85 млрд", – повідомило міністерство.

Бізнес найчастіше стикаєтсья з такими проблемами, як мала кількість платоспроможних клієнтів, непрогнозованість ситуації та брак капіталу.

"Лише 6% бізнесів адаптувалися до умов та змогли побудувати стратегію та бізнес-план у нових реалій", – вказало Мінцифри.

У той же час 38,4% опитаних компаній допомагають державі самостійно по змозі, а 31,5% зробили це важливою частиною всього бізнесу. Однак 6,6% опитаних вказали, що не мають можливості допомогти.

Нагадаємо, понад 2000 магазинів, 580 СТО та 400 перукарень: у Києві активно відновлює роботу бізнес.

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