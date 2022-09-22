Про нову акцію рух повідомив у своєму телеграмі.

"Мобілізація активно йде по всій країні. Незабаром тисячі наших чоловіків можуть вирушити на фронт. Ми можемо і мусимо виступити проти! Великі цілі – реалістичний підхід! Кінцева мета акцій – не протест заради протесту, а перемога над злочинним путінським режимом. Для цього є можливості, але є й обмеження", - говориться у зверненні руху.

Активісти відзначають, що розганяти акції 21 вересня прийшло значно менше силовиків і вони були гірше організовані:

"Крім того, мобілізація може торкнутися їх самих – тож протест у їхніх інтересах. А ще протест на користь мільйонів наших співгромадян. Особливо жінок, чиїх батьків, чоловіків, синів та братів режим хоче використовувати як гарматне м'ясо. Вся країна – наші союзники. Зрештою, отримати штраф або кілька діб арешту краще, ніж отримати похоронку".

Організатори наголошують на тому, що учасників має бути значно більше – лише масовість може повалити режим.

Акцію заплановано на 17.00 у суботу, 24 вересня. Міста, де відбудуться акції, буде оголошено завтра, а локації проведення мітингів – 24 вересня.

Нагадаємо, 21 вересня антивоєнний рух "Весна" оголосив сьогодні акцію "Нет могилизации", будь-які форми протесту також підтримують у штабі російського опозиціонера Олексія Навального.

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