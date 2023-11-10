Нетаньягу: сектор Гази після війни контролюватиме ЦАХАЛ
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху під час зустрічі з мерами прикордонних з сектором Гази міст заявив у п'ятницю, 10 листопада, що ЦАХАЛ контролюватиме сектор Гази після закінчення війни з ХАМАСом
Про це повідомляє Ynet News.
"І у вас, і в уряду є дуже сильна рішучість відновити більше, ніж було раніше. Перш за все, повернути безпеку, але також забезпечити більш міцне життя після цього, - йдеться в заяві офісу Нетаньягу. - Буде встановлено ізраїльський контроль над сектором Гази, включаючи повне роззброєння, щоб гарантувати, що з боку Гази більше не буде загрози для громадян Ізраїлю".
Прем'єр-міністр зазначив, що не передасть сектор зовнішнім силам, щоб "забезпечити відсутність загрози з боку Гази для ізраїльських громадян".
Мери заявили Нетаньяху, що хочуть іншої реальності безпеки після закінчення війни, і закликали його не погоджуватися на припинення вогню, поки не буде вбитий останній терорист у Газі. Про це інформує The Times of Israel.
Нетаньяху також пообіцяв мерам, що уряд надасть прикордонним з сектором Гази містам економічну допомогу для компенсації збитків, завданих під час різанини 7 жовтня.
- Зокрема, в п'ятницю, 10 листопада, Армія оборони Ізраїлю оголосила про 6-годинну паузу для евакуаційного коридору вздовж вулиці Салах Аль-Дін, щоб люди могли втекти на південь із північної частини Гази.
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