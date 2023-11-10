Нетаньягу: сектор Гази після війни контролюватиме ЦАХАЛ

Про це повідомляє Ynet News.

"І у вас, і в уряду є дуже сильна рішучість відновити більше, ніж було раніше. Перш за все, повернути безпеку, але також забезпечити більш міцне життя після цього, - йдеться в заяві офісу Нетаньягу. - Буде встановлено ізраїльський контроль над сектором Гази, включаючи повне роззброєння, щоб гарантувати, що з боку Гази більше не буде загрози для громадян Ізраїлю".

Прем'єр-міністр зазначив, що не передасть сектор зовнішнім силам, щоб "забезпечити відсутність загрози з боку Гази для ізраїльських громадян".

Мери заявили Нетаньяху, що хочуть іншої реальності безпеки після закінчення війни, і закликали його не погоджуватися на припинення вогню, поки не буде вбитий останній терорист у Газі. Про це інформує The Times of Israel.

Нетаньяху також пообіцяв мерам, що уряд надасть прикордонним з сектором Гази містам економічну допомогу для компенсації збитків, завданих під час різанини 7 жовтня.